Ptačí chřipka? Lidé se dočkají náhrady 170 korun

Moravský Krumlov – Sto sedmdesát korun za jednu slepici. S takovou náhradou v souvislosti s ptačí chřipkou mohou počítat lidé v Moravském Krumlově a okolí. „Podle vyhlášky mají ale lidé dostat jen stovku. My nárokujeme sto sedmdesát korun, což je takřka nákupní cena slepice. Pokud by peníze nepřišly z ministerstva, budou o věci jednat zastupitelé," vysvětlil krumlovský starosta Tomáš Třetina s tím, že by lidem přispělo město.

ilustrační fotoFoto: Deník/Jiří Kopáč

Během týdne zkompletují úředníci všechny žádosti o náhrady o odešlou je na ministerstvo zemědělství. Obyvatele města a jeho částí, kteří museli nechat utratit svou drůbež v souvislosti s nákazou ptačí chřipky, čeká dezinfekce kurníků. „Nejprve přijde na řadu mechanické čištění a omytí. O to se postarají sami majitelé. Následnou chemickou očistu bude mít na starosti město v okamžiku, kdy přestane mrznout," upřesnil Třetina. Tisíce kusů drůbeže v regionu nechali zlikvidovat veterináři za asistence hasičů a strážníků začátkem ledna. Ptačí chřipka udeřila v zemi po deseti letech a nákazu přinesly divoké kachny či labutě.

Autor: Ilona Pergrová