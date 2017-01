Pro zámeckou konírnu v Moravském Krumlově hledají nájemce

Moravský Krumlov – Radnice v Moravském Krumlově se chystá pronajmout bývalou zámeckou konírnu. Ta se nachází přímo v areálu tamního zámku. Objekt je podle vedení města nutný nejprve rekonstruovat. Délku pronájmu určili na minimálně dvacet let, nový nájemce by mohl objekt převzít už v dubnu. Podle města by v přízemí mohla vzniknout restaurace, první patro by mohlo sloužit jako hotel či penzion.



Zámek v Moravském Krumlově. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

Své nabídky mají zájemci posílat do 13. února. Více informací je na webu města. Čtěte také: Katakomby, Maurský dům, chátrající zámky. Na opravy chtějí správci miliony z EU

Autor: Vojtěch Smola