Recept na dokonalou jitrnici? Musí být pro všechny, zní na jevišovické degustaci

Jevišovice /REPORTÁŽ/ – Už třináctý ročník gurmánské soutěžní přehlídky Jevišovická jitrnice se uskutečnil uplynulou sobotu. O tom, která jitrnice má ten nejlepší poměr masa, jater a koření, rozhodovali v jevišovické restauraci Sýpka všichni přítomní milovníci zabijačkových specialit.

Vůní tak typickou pro domácí zabijačky je jevišovická restaurace Sýpka v sobotu v podvečer naplněná dokonale. Není se co divit, právě zde začíná už třináctý ročník Jevišovické jitrnice a to znamená, že jitrnice jsou teď vidět opravdu všude. Ne v jejich klasické podobě, ale nakrájené na kolečka, což znamená jediné. Nejde tu o žádné nezřízené hodování, ale o degustaci vzorků dodaných do již tradiční místní soutěže.

Hlavní organizátor Radomír Hubatka je se začátkem akce spokojen. „Máme tu devětadvacet soutěžních vzorků z Jevišovic a okolí, dokonce až z Ratíškovic. V tuto chvíli je zde už pětasedmdesát hlasujících, kteří si zakoupili bodovací lístek," přibližuje.

O tom, která jitrnice má ten nejlepší poměr masa, jater a koření, rozhodnou právě ochutnavači, kterými jsou všichni přítomní milovníci zabíjačkových specialit.

Letos se opět účastní i vítěz minulých dvou ročníků. Vítězslav Geidl z Prosiměřic je odborník na slovo vzatý, vlastní totiž uzenářství. „Do soutěže jdu se stejným receptem jako minule. Tedy s jitrnicí, která je dělaná pro všechny," popisuje. Jinak se ale soutěže účastní podle organizátorů hlavně amatéři.

Akce se zdárně rozbíhá. Tabule s devětadvaceti talíři plnými nakrájených jitrnic je v obležení hostů, kteří si berou jednotlivé vzorky a své úsudky o nich zanáší do bodovacích lístků. Na okně prozatím bez majitele stojí hlavní ceny – zlaté a stříbrné jitrnice.

Lidé ochutnávají mastné lahůdky a zapíjí je pivem. „Nežeňte se chaso mladá, užívejte svobody. Až se jednou oženíte, nesmíte do hospody," dotváří dokonalou atmosféru harmonikář.