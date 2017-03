Rozdělení školy a školky? Kuchařovice kvůli tomu zváží zřízení vlastní školy

Kuchařovice - Zastupitelé v Kuchařovicích budou brzy jednat o možném zřízení vlastní školy. Reagují tak na záměry sousedů v Suchohrdlech. Ti do tří let zamýšlí opustit budovu, kterou nyní v Kuchařovicích využívají.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Dvě hodiny diskutovali v pondělí večer představitelé Suchohrdel s lidmi v sousedních Kuchařovicích, aby je přesvědčili o svých plánech se základní a mateřskou školou, kam chodí děti z obou obcí. Argumenty a tvrzení suchohrdelského starosty Miroslava Paula ale několik desítek přítomných příliš nepřesvědčily.

Suchohrdelské zastupitelstvo prozatím rozhodlo, že obec jako zřizovatel rozdělí školu a školku na dvě samostatné organizace. „Je to administrativní záležitost, která má jen vyjasnit pohyb peněz v obou zařízeních, protože ze zprávy účetní víme, že dosud docházelo k přelévání peněz ze školky a jídelny do školy,“ řekl Kuchařovickým starosta Paul.

Ředitelka školy Marcela Mašejová oponovala. „Přerozdělování peněz se týkalo jen mezd, tedy peněz, které přichází z kraje a je to běžný postup. Kdybychom to nedělali, musí na mzdy ve škole přispívat obec,“ uvedla Mašejová, která kvůli rozdělení školy a školy ve funkci ke konci školního roku skončí. Podle starosty Paula se ale může přihlásit do nového výběrového řízení.

ZŠ Suchohrdly

Základní a mateřskou školu zřizují Suchohrdly, chodí do ní děti z obou sousedních obcí. V letošním školním roce má 83 žáků, kuchařovických je 40, suchohrdelských 41. Škola má desítky let budovy a třídy v Kuchařovicích i Suchohrdlech.

Suchohrdelský starosta zdůrazňoval, že schválení změny se ještě rodičů a žáků nijak nedotknou. „V souladu s rozvojovým plánem obce a vzhledem k tomu, že se Suchohrdly rozrůstají, chceme modernizovat naši budovu školy tak, aby tam mohlo být všech pět ročníků. Plánujeme také novou tělocvičnu a hřiště,“ dodal Paul. Z jeho slov přitom vyplynulo, že budovu v Kuchařovicích, kde je nyní několik tříd, poté škola už využívat nebude.

Právě to Kuchařovičtí v debatě mimo jiné kritizovali. „Překvapuje mně, že se tu dozvídáme věci, které Suchohrdly s Kuchařovicemi neprojednaly. Vše to působí velmi nepřipraveně a amatérsky,“ řekl jeden z účastníků debaty Miloš Císař.

Psali jsme k tématu => Suchohrdly rozdělí školu a školku. Sousedním Kuchařovicím vadí způsob rozhodnutí

Jeden z kuchařovických zastupitelů Petr Janda naznačil náladu svých kolegů. „Jednoznačné mínění zastupitelstva je školu v Kuchařovicích v každém případě zachovat,“ řekl při jednání Janda.

Starosta Kuchařovic Lubomír Mlejnek potvrdil, že se zastupitelstvo bude školou zabývat. „Přijde to na pořad březnové schůze, chceme znát i názory rodičů, potom rozhodneme, co dál,“ řekl Mlejnek s tím, že přístup sousedů ho zklamal.