Šakala u Bantic zabila návnada na hlodavce

Bantice - První prokázaný jedinec šakala, který uhynul u Bantic, pozřel návnadu určenou pro hubení hlodavců. Vyplývá to z analýzy Státního veterinárního ústavu v Jihlavě. Podle odborníků je nepravděpodobné, že by šakal uhynul kvůli pozření otrávených hlodavců. "Hlodavci se totiž při otravě stahují do úkrytů. Navíc šakal by musel zkonzumovat velké množství hlodavců. Tato varianta je nepravděpodobná," sdělil veterinář Pavel Forejtek.

Mrtvého šakala našly ženy u Bantic začátkem dubna. Jedna z nich pak oslovila Martina Škorpíka z Národního parku Podyjí, aby jí pomohl určit, o jaké zvíře jde. Ten z fotografie usoudil, že se jedná o šakala. Podle zoologa Antonína Reitera se sice o šakalovi v regionu již nějakou dobu hovoří, doklady o jeho výskytu však dosud chyběly. „V tomhle ohledu jde tedy o skutečně první nález na Znojemsku. Jinde v republice se vyskytuje již od konce devadesátých let," uvedl Reiter.

Autor: Ilona Pergrová