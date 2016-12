Schváleno. Z rozpočtu Znojma půjde nejvíc peněz do sítí a na důchodce

Znojmo – Se 717 miliony korun bude v nadcházejícím roce hospodařit znojemská radnice. Návrh rozpočtu na příští rok schválili v pondělí spolehlivou většinou znojemští zastupitelé. Starosta Vlastimil Gabrhel zdůraznil, že rozpočet bude vyrovnaný. „Městu sice klesnou příjmy pod sedm set milionů, ale díky prodeji kapitálového majetku jsme si vytvořili rezervu, která nám umožní zachovat podobné výdaje jako v letošním roce," sdělil starosta.

Městský úřad ve Znojmě. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Jak starosta dodal, k nejvýraznějším investicím města bude patřit obnova a přivedení sítí do areálu pivovaru. „Zvýšíme tím přitažlivost pivovaru pro další investory. Úspěšná je již spolupráce s Městským pivovarem, příští rok přibude expozice pivovarnictví a doufáme, že ke zdaru povedou i jednání s dalšími investory," zmínil Gabrhel.

Znojmo příští rok také zvýší výdaje na péči o důchodce. „Narostou o sedmnáct milionů, abychom nahradili výpadek způsobený poklesem příspěvku kraje kvůli změnám financování sociálních služeb," podotkl starosta.

Někteří zastupitelé měli k rozpočtu výhrady. „V nejlepším případě ho můžeme označit za udržovací, chybí mi v něm více investic do infrastruktury, třeba pro nová parkoviště a mám za to, že své příspěvkové organizace by mělo město podrobit auditu. V rozpočtu postrádám akce, na které by město mohlo získat dotace," uvedl zastupitel Karel Fiala, který na druhé straně uvítal chystanou investici do pivovaru. Starosta informoval, že příspěvkové organizace auditem právě prochází.

Fialovi oponoval předseda finančního výboru Jakub Malačka. „Kritika opozice je pořád stejná, že neinvestujeme a jen udržujeme. Mám za to, že bychom naopak měli být na to, jak je rozpočet postavený, hrdí. Znojmo dává na investice kolem deseti procent svého rozpočtu, jdou přitom z vlastních zdrojů města, takže ho nezadlužujeme. Musíme také počítat s tím, že něco stojí údržba rozsáhlého majetku města," řekl Malačka.

V té viděl slabinu zastupitel Jiří Kacetl. „Když mluvíme o údržbě, třeba Horní Česká přímo volá po opravách," poznamenal.