Silnice smrti ze Znojma do Pohořelic se dočká oprav. Za tři miliardy

Znojemsko /INFOGRAFIKA/ – Po dlouhých letech příprav dostává jasné obrysy modernizace státní silnice ze Znojma směrem na Pohořelice. „Silnice smrti“ se má stát bezpečnější. Jednou z největších změn pro řidiče bude mimoúrovňová křižovatka u Miroslavi.

Chystaná modernizace třiapadesátky ze Znojma do Pohořelic se dotkne i úseku u Miroslavi, kde má vyrůst nová mimoúrovňová křižovatka.Foto: Deník / Moštěk Martin

Nepříjemnosti ale čekají na obyvatele sousedních Suchohrdel u Miroslavi. „Za jedenáct minulých let, co jsem starostkou, jsem slyšela již několik variant pro opravy státní silnice I/53. Nyní je to naplánované tak, že přijdeme o dva sjezdy na tuto silnici. Veškerá auta budou jezdit přes vesnici,“ postěžovala si starostka Suchohrdel u Miroslavi Barbora Arndt.

Doplnila, že obec navíc nemá všude vybudované chodníky a ani silnice ve vsi není v ideálním stavu. „Nevím, jak zvládne takové zatížení. Už nyní se nám na úřadě vše otřásá, když jedou kolem auta. Nutně bychom potřebovali i opravit průtah vesnicí. Takto to vypadá, že se sice za pár let dostaneme autem v klidu a bezpečně domů po státní silnici, život tady ale nebude moc příjemný,“ doplnila Arndt.

Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo komplexní modernizaci silnice I/53 v úseku Znojmo – Pohořelice, která se dělí na pět etap a má přijít na zhruba tři miliardy korun. „Úpravy silnice by měly odstranit zpomalování dopravy kvůli odbočujícím autům a zajistit bezpečné předjíždění. Plynulost dopravy zajistí mimoúrovňové křížení. Navíc dopravně významné křižovatky vybavíme samostatnými odbočovacími pruhy pro odbočení vlevo,“ přiblížil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Součástí rekonstrukce I/53 je stavba obchvatu Lechovic a oprava průtahu Dobšicemi. Na obou stavbách již dělníci od letoška pracují.

VÍCE PRUHŮ

Starosta Miroslavi Augustin Forman připustil, že od začátku plánů na rekonstrukci silnice se ozývají hlasy na to, aby státní silnice měla tři pruhy. „Vím ale, že to české normy vzhledem k šíři silnice nedovolují,“ podotkl starosta Augustin Forman.

O bezpečnosti víceproudé silnice mezi Znojmem a Pohořelicemi je přesvědčený i učitel znojemské autoškoly Marek Neuschl. „V tomto jsme lehce zaspali dobu třeba oproti Rakousku. Silnice smrti je ve stávající podobě velmi nebezpečná a když začne někdo předjíždět, jde doslova o život. Mimoúrovňová křižovatka zajistí určitě bezpečnější vyjíždění. Případné střety již nebudou mít fatální následky“ uvažoval Neuschl.

Obce ležící v okolí silnice I/53 čeká řešení problémů a komplikací, které přinese samotná stavba. „Zatím je připravený projekt, během následného územního řízení je potřeba vychytat všechny problémy. Miroslav stavbu rozhodne brzdit nebude, budeme mít jen připomínky k záboru zemědělské půdy,“ podotkl starosta Forman.

Dodal také, že pro všechny okolní obce bude patrně nepříjemné strpět objízdné trasy přes vesnice během stavby. Konstrukce silnic na to totiž nejsou stavěné. „V Miroslavi povede objízdná trasa přes průmyslovou zónu, obyvatele města tedy zahuštěná doprava příliš nezatíží,“ vzkázal Forman.

Na silnici smrti zemřelo podle dostupných statistik sedmadvacet lidí za posledních deset let. Diskuzi o potřebách modernizace nastartovala tragická nehoda čtyř mladých lidí, kteří před dvěma lety zahynuli v autě právě na silnici I/53 nedaleko Suchohrdel.

Na neutěšený stav silnice spojující Brno a Znojmo upozorňují starostové déle než patnáct let.