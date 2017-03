Smlouvání jako na tureckém bazaru: Jak je to staré? Jako my, zaznělo na burze

Znojmo - Denisa Vaňková ze Znojma-Hradiště brzy oslaví narozeniny. Své přátele zve do tamního kulturního domu, známého jako Likusák. Ještě v únoru by za pronájem zaplatila asi patnáct set korun. Nyní ji pronájem vyjde na 5 100 korun. „Vadí mi to, ale co mohu dělat. Zaplatila jsem," konstatovala Vaňková.