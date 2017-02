Sněhulák a čert zápolili v rychlosti. Chvalovice žily karnevalem

Chvalovice /FOTOGALERIE/ - Bílá paní, zdravotní sestra, bezpočet princezen, sněhulák i čert skotačí v chvalovickém kulturním domě. Zcela zaplněný sál se hemží dětmi v maskách, kostým oblékly i některé maminky.

Z podia se ozývá diskotéková hudba přerušovaná moderátorem Milanem Jonášem. Usměrňuje všechny odvážlivce, kteří se zapojili do jedné z mnoha soutěží. Tanečním krokem obcházejí židle postavené do kruhu. Jakmile hudba přestane hrát, musí každý soutěžící zasednout volnou židli. Těch ale postupně ubývá. „Dáme pryč další dvě židle a jedeme dál," neúnavně komentuje dění na parketu Jonáš a přitom reaguje na žádosti dětí o balonky. Dokáže je totiž provléci do důmyslných tvarů, děti tak dostanou třeba meč nebo kytku. „Tady máš meč a dej si na něj pozor," je slyšet z hloučku.

Po chvíli se ozývá salva jako z kanonu a pár balonků praská. Mezitím už zápolení na parketě vrcholí. „Vyhraje sněhulák nebo čert?" ptá se přítomných moderátor. Děti stojí v kruhu a povzbuzují své kamarády. Nakonec vítězí temné síly a poslední židli zasedne čert.

Maškarní karneval pro děti uspořádalo Sdružení maminek z Chvalovic.