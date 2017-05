Sociální byty? Potřebných přibývá kvůli exekucím i drogové závislosti

Znojmo – Zatímco pro početné rodiny, které mají finanční problémy, vyčlenila brněnská radnice nedávno padesát bytů, v regionech mají sociálně potřební menší naději najít bydlení. Třicetitisícové Znojmo nabízí pětadvacet sociálních bytů, Břeclav takové byty nemá vůbec. Na chystaný zákon o sociálním bydlení se zatím města nijak nechystají.

Blanka Mahdalová vede znojemský domov pro matky v tísni již patnáct let.Foto: Deník / Pergrová Ilona

Podle odborníků z Platformy pro sociální bydlení by město mělo mít tolik sociálních bytů, kolik má domácností v nevyhovujícím bydlení, komerčních ubytovnách nebo v azylových domech. „Důležité také je, jaká jsou vstupní kritéria pro sociální byty. Nejpotřebnější žadatele často vyloučí dluhy, podmínka kauce nebo určitého příjmu kromě sociálních dávek,“ sdělil předseda platformy Štěpán Ripka.

Znojmo má k dispozici pětadvacet sociálních bytů v Příměticích, dva jsou dokonce volné. „Sociální byty slouží lidem v tíživé sociální situaci. Zájemci si mohou vyplnit žádost, kterou posuzuje rada města na základě doporučení komise,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Na chystaný zákon o sociálním bydlení se Znojmo nijak zvlášť nepřipravuje. „Není tak jasné, zda do systému sociálního bydlení budou muset obce vstoupit, nebo zda to bude na dobrovolné bázi. Je předčasné hovořit o tom, zda by se Znojmo zapojilo či nikoliv,“ podotkla Pastrňáková.

Menší sociální byt ve Znojmě využívá například matka dvou dětí Petra Pondělíčková. „Na byt jsem čekala asi dva měsíce a mohu ho využívat dva roky. Platím šest tisíc tři sta korun za jedna plus jedna, mám ale navýšené zálohy na vodu. Naproti paní platí čtyři a půl tisíce za stejně velký byt,“ svěřila se Pondělíčková, která je samoživitelkou. Věří, že se brzy přestěhuje jinam.

Bydlení řeší také maminky s dětmi, které bydlí v Domovech pro matky a otce v tísni na znojemském Hradišti. Loni měli sto padesát klientů předloni sto osmnáct. „Od ledna letošního roku již máme sedmdesát sedm klientů. Pozorujeme tedy velký nárůst,“ informovala vedoucí domova Blanka Mahdalová.

V Hodoníně, který má pětadvacet tisíc obyvatel, mají lidé k dispozici čtyřiašedesát sociálních bytů. Břeclav v současné době sociální byty nemá. „Pokud bychom je ze zákona museli mít, zajistili bychom během krátké doby pět až deset bytů. Byla by to jen otázka peněz,“ podotkl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka.

Většina měst na jihu Moravy se obecních bytů v minulosti zbavila a prodala je přímo nájemníkům nebo různým společnostem.

Brno vyčlenilo byty nejen pro padesát chudých rodin. Důstojné bydlení hodlá poskytnout také bezdomovcům nebo mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy. Je prvním městem v zemi, které řeší sociální bydlení. Projekt vyjde na patnáct milionů korun, tři čtvrtě milionu zaplatí město, zbytek evropské dotace.

Sociální byty a plánované změny

Sociální byt je dotovaný s použitím veřejných prostředků. Nájemníci v něm mají platit nižší nájem, než je tržní. Je přidělovaný na základě sociálních kritérií.

V platnost má vstoupit nový zákon o sociálním bydlení, který má dostat lidi z nevyhovujících ubytoven. Zákon vládou prošel, ale odborníci z Platformy pro sociální bydlení očekávají odpor ve Sněmovně. Zavedení sociálního bydlení pro rodiny s dětmi z ubytoven a azylových domů má státnímu rozpočtu zajistit úspory v řádech stovek milionů korun.