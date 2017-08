Soutěžící Her bez hranic utíkali k cíli s dekami a šnorchly

Křepice /REPORTÁŽ/ – Hloučky lidí v různobarevných tričkách posedávají pod slunečníky na fotbalovém hřišti v Křepicích u rybníka. Jedni ještě dávají hlavy dohromady, další berou vlajky a jdou se fotit. Za chvíli je čeká start osmých křepických Her bez hranic.

Než se šestnáct družstev vystřídá, chvíli to trvá. Před hlouček fotografů se zrovna skládá desítka soutěžících z Lhánic na Náměšťsku. Přinesli si i obecní prapor, kterému dominuje velký zlatý jelen. „Ten prapor musíme dát jinak,“ velí jeden z fotografů a jde si obrázek sám náležitě vylepšit. Soutěžící se pošťuchují. „Budeš mít parohy, jelen byl zrovna za tebou,“ je slyšet z dobře se bavícího hloučku.

Poblíž stojí nováčci soutěže, tým z Jevišovic. „Přihlásila nás naše vedoucí kroužku Pionýra. Je velmi soutěživá a vždycky všechny strhne, proto jsme tady,“ usmívá se jedna ze soutěžících Petra Vaňková. Další členka týmu Alena Nováková se nechává slyšet, že nováčci nepřijeli jen tak. „Všechno máme načtené, dívali jsme se na fotky. Určitě nám to půjde,“ říká energicky Nováková.

Mezitím začíná první disciplína. Trojice soutěžících musí vlézt do konstrukce připomínající kajak přeskákat překážky a podběhnout další. Za hlučného fandění se družstva dávají do běhu. Úskalí trati zvládají docela dobře. „Zatím jsme první, uvidíme, jak to dopadne. Jezdím sem každý rok, protože je tu legrace,“ říká v pauze účastník všech ročníků Marek Kováč z Mikulovic. Baví se i ostatní. „Čtyřikrát jsem tu byla jako divačka, letos jsem si řekla, že to musím vyzkoušet také a soutěžím,“ říká Božena Dobešová.

Pořadatelé mezitím chystají další disciplínu. U startovní čáry leží potápěčské ploutve, šnorchl, deky a další plážové vybavení. „Každý člen družstva si vybere jednu věc, náležitě ji použije a poběží do cíle. Pokud mu předmět upadne, musí se pro něj vrátit,“ vysvětluje moderátor letošní novinku.

Křepické hry už mají svůj zvuk. „Zpočátku soutěžily hlavně malé obce, těší nás, že se přidávají i ty větší jako Únanov či Jevišovice. I proto letos soutěží rekordních šestnáct družstev, o dvě víc než loni,“ pochvaluje si starosta Křepic Zdeněk Brandl.