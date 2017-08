Špačci na odstřel. Od náletů na vinice je neodradí ani plamenomet

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Vstup do lesů na vlastní nebezpečí. Tak to vypadá po bouřkách, které se prohnaly minulý týden jihem Moravy. Na Blanensku v pondělí lesníci uvažovali, že lesy kvůli nebezpečí pádů poškozených stromů zavřou. Nestalo se. Okraje lesů však lemují výstražné cedule. „Jde o malé od sebe odloučené lokality. Není to taková kalamita, abychom žádali o uzavření celých katastrů. Na vstupech do lesů zůstanou výstražné tabule ve třech jazycích. Ty houbaře či cyklisty upozorní,“ sdělila Petra Zavřelová z Lesů České republiky.