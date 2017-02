Stará nemocnice ve Znojmě má po letech nového majitele. Za areál dá 46 milionů

AKTUALIZOVÁNO

Jižní Morava – Ani v těchto dnech se cestující, kteří využívají k cestám do práce či do školy autobus, nemusí obávat, že by na zastávce čekali marně. Řidiči zatím stávkovat nebudou, ale pohotovost drží nadále. Odboráři rozhodnou o stávce 15. března. Vyplynulo to ze středečního jednání předsednictva Odborového svazu dopravy. „Jsme připraveni jednat čtyřiadvacet hodin denně s kýmkoli, kdo může situaci napomoci, čekat budeme do 15. března, pak vyhlásíme stávku," sdělil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.