Studentka vytvořila mapu zemdělců na Znojemsku. Je na webu

Znojmo – Splnit školní povinnost něčím užitečným se rozhodla sedmnáctiletá studentka znojemského pedagogického lycea Anna Leischnerová. Jako ročníkovou práci, kterou musí studenti ve třetím ročníku vytvořit, proto udělala web nabízející přehled zemědělských producentů na Znojemsku a Krumlovsku. Podle lidí, kteří si mapu prohlédli, jde o užitečný nápad.

Anna Leischnerová, studentka pedagogického lycea, vytvořila mapu zemědělských producentů na Znojemsku.Foto: VLP / Moštěk Martin

Znojemská studentka se rozhodla, že pro svou ročníkovou práci zvolí takové téma, aby byla prakticky prospěšná. „Probírala jsem možnosti s vedoucím práce, nakonec jsem se rozhodla pro web. Inspirovalo mě mimo jiné to, že sestra potravinářství studuje a také jedna diplomová práce s produktovou mapou jižních Čech,“ řekla Leischnerová.

Leischnerová si při přípravě práce ověřila, že shánět údaje o zemědělských podnicích není na Znojemsku jednoduché. „Musela jsem je vyhledat a oslovit, ne vždycky přitom dostupné kontakty aktuální. Udělala jsem také dotazníkový průzkum mezi spotřebiteli. Celkem mi přípravy a sběr dat zabraly asi měsíc,“ vypočítala Leischnerová.

Jak dodala, vytvoření mapy pak už bylo rychlejší. „Data jsme do počítače dostala za dva dny, věnovala jsem se tomu o vánočních prázdninách, protože byl klid a čas. Byla to pro mně první zkušenost s vytvářením webu, docela zajímavá, ale jestli bych se tomu chtěla věnovat dál, nevím,“ glosovala Leischnerová.

Ve škole má práci už přijatou. „Přihlásili jsme ji také do soutěže středoškolské odborné činnosti. Snažím se také získat reakci od producentů, které jsem do mapy zahrnula. Přemýšlím i i tom, že bych nápad nabídla někomu, kdo by ho chtěl rozvinout,“ shrnula studentka.

Za dobrý nápad označila mapu Lucie Klíčová z božické Mlékárny Klíč. „Je důležité, aby lidé věděli, kde mají v regionu kvalitní producenty a každá propagace je prospěšná,“ řekla Klíčová.

Web zaujal i Pavla Kovaříka, který se věnuje internetovému marketingu. „Poptávka po potravinách místních producentů setrvale roste, ale spotřebitelé těžko hledají informace, protože jsou různě roztroušené. Web, který dá tyto producenty na jednu mapu je proto určitě smysluplná iniciativa,“ řekl Kovařík.