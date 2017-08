Sucho: na Farářce rybáři sbalili pruty

Bítovsko – Žádnou rybu už letos v létě neuloví většina chatařů a rybářů v okolí chatové osady farářka na Bítovsku. Vody v Dyji je tak málo, že i když rybář nahodí desítky metrů od břehu daleko do vody, úlovek by tahal bahnem. „Stejně jako já i moji sousedé rybařinu ukončili. Tím pásem bahna bychom rybu těžko vytáhli. K vodě se prostě přes to bezedné bahno nedostaneme,“ uvedl šerif Chatové osady Farářka Vítězslav Frank.

Jak dodal, nedá se tam ani koupat. „Voda v korytě dosahuje výšky hladiny asi metr a půl. Bahnem do té říčky, co tu máme, není reálné chodit. Jediná výhoda faktu, že není voda je ta, že tu není tolik sinic,“ dodal Frank. O několik metrů nižší hladina vody v Dyji je i pod vesnicí Bítov v lokalitě Horka. Zátoka u kempu je zcela bez vody. „Jsme tu na rekreaci a je to škoda, že je zátoka suchá. Chodíme proto kousek pěšky do té druhé zátoky, tam voda je. Děti navíc využívají bazén v kempu. Vstupné je sedmdesát korun pro dospělého, což je obvyklá cena,“ svěřil se jeden z návštěvníků zcela zaplněného kempu Marek Ostrovský z Moravského Krumlova. ČTĚTE TAKÉ: Klíma: Nález pohřebiště byl životní úspěch Voda v okolí Horky je sice mírně zelená, turistům to většinou příliš nevadí. „Mě voda vyhovuje. Dál po proudu je pochopitelně čistější. Je to tady super,“ řekl Jaroslav Pohorský z Litomyšle.

Nad hospodařením s vodou v nádrži hráze se pozastavil šerif Frank. „Každoročně na jaře se přehrada plní vodou do výšky zásobního prostoru, což je asi 348 metrů nadmořské výšky. Letos byla přehrada napuštěna asi o metr vodního sloupce méně. Při vodní ploše vranovské přehrady 760 hektarů tak činí deficit v napuštění přehrady asi sedm a půl milionů kubíků. A odpouštění kvůli opravě hráze přehrady podle vyjádření Povodí Moravy nemělo mít vliv na stav výšky vodní hladiny. Moje připomínka je k manipulačnímu řádu,když byl přítok 55 kubíků za sekundu se denně odpouštělo deset hodin 35 kubíků mimo běžného odpouštění. Následně už pochopitelně k nedostatku srážek nebyl stav doplňován,“ zamyslel se Frank. Jiného názoru je šéf bítovského kempu Marek Mucha. „Je fakt, že hladina vody v okolí Horky může být až o šest metrů nižší. To je můj odhad. Je to výjimečný stav a myslím, že vody bude ještě ubývat. Prostě je sucho a nejsou přítoky,“ zopakoval Mucha. Podle šéfa kempu na Horce navýšilo Povodí Moravy stav vody i letos na jaře. „Vody byla skoro plná nádrž. Tam bych problém neviděl. Ale když nejsou přítoky, tak není voda. Podobný stav pamatuji i z minula, ale nebývalo to tak brzy. Spíše až v polovině sezony,“ doplnil Mucha. Jeho kemp je stále plný. „Zájem lidí o náš kemp je stále velký. Lidé využívají naše bazény, chystáme i vyhřívání vody. Naše koupaliště celou situaci zachraňuje,“ dodal. Vyjádření Povodí Moravy se redakci Deníku nepodařilo získat. ČTĚTE TAKÉ: Zájemce o místa v pivovaru musí Znojmo hledat dál

Autor: Dalibor Krutiš