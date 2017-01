Suchohrdly, Kuchařovice i Přímětice se dočkají nových průtahů. Za 109 milionů

Brno - Místo zabřednutí do dopravní kolony stačí zadat do aplikace cíl cesty a řidič se nepříjemnostem snadno vyhne. Takto nějak by už brzy měla vypadat cesta řidičů po Brně, pokud budou používat aplikaci a sociální síť Waze. Předávat prostřednictvím ní informace o dopravě v Brně se nyní rozhodli radní.