Suchohrdly rozdělí školu a školku. Sousedním Kuchařovicím vadí způsob rozhodnutí

Suchohrdly – Zrušit stávající základní školu a školku, které roky fungovaly jako jeden subjekt, a zároveň zřídit dvě samostatné příspěvkové organizace. Takové rozhodnutí udělali nedávno zastupitelé v Suchohrdlech. „Důvodem je to, že chceme mít přehled o financování," vysvětlil starosta obce Martin Paul.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Škola bude fungovat v dosavadním režimu ještě do konce června. „Do školky chodí padesát dětí. Škola má první až pátou třídu a navštěvuje ji pětaosmdesát dětí. Letos je polovina z nich ze sousedních Kuchařovic, kde také máme jednu školní budovu. Dlouhé předchozí roky držely školu co do počtu žáků právě kuchařovické děti,“ přiblížila ředitelka školy Marcela Mašejová.

Kuchařovickému starostovi Lubomíru Mlejnkovi vadí způsob, jak o rozdělení školy sousední obec rozhodla. „Budovu jsme opravovali a dali spoustu peněz do vybavení. Chci vědět, co se školou bude,“ naznačil Mlejnek.

O konkrétních důvodech, které obec k rozdělení školy vedly, si zastupitelé obou vesnic pohovoří na setkání 27. února, a to v pět hodin odpoledne v novém kuchařovickém kulturním domě.