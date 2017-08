Sýpka i fara poskytnou bydlení potřebným. Pokud uspějí žádosti o dotace

Jižní Morava – Staral by se o podobu zeleně ve městě, plánoval její údržbu a určoval, co se má nebo nemá dělat. Takového člověka chce pro Břeclav získat tamní starosta Pavel Dominik, a to na plný úvazek. „Navázali jsme spolupráci se zahradní architektkou, která je velmi šikovná. Má hodně dobrých nápadů. Přesto je podle mě lepší mít někoho nastálo. Spolupráce na dálku nemůže nahradit každodenní péči a starost. Budu na toto téma ještě mluvit s tajemníkem,“ řekl Dominik.