U Louky vyroste nové dětské hřiště. Už za měsíc

Znojmo – Nové hřiště dostanou zhruba za měsíc děti v sousedství znojemského Louckého kláštera nedaleko městské letní plovárny. Stavební úřad v těchto dnech vydal pro chystanou úpravu části parku návrh územního rozhodnutí.

Nové hřiště Městská zeleň připraví po Znojemském vinobraní. „V druhé polovině září tam vznikne originální dětské hřiště s houpačkou a skluzavkou a dalšími prvky, symbolizující vztah Znojma k vínu a současně odrážející blízkost zázemí vinařské společnosti Znovín v Louckém klášteře. Stavba vyjde na téměř šest set tisíc korun,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková. Jak dodala, další hřiště vznikne do podzimu také v Úprkově ulici.

Stavební úřad v těchto dnech pro zamýšlenou stavbu vydal návrh příslušného rozhodnutí. „V sousedství Louckého kláštera vyroste dětské hřiště určené dětem od tří do dvanácti let věku. Stávající plochu nahradí trávník osazený hracími prvky,“ napsala do zveřejněného rozhodnutí Ivana Pelantová ze stavebního úřadu.

Někteří rodiče jsou na nové hřiště zvědaví. „Jedno je nahoře v parku nad klášterem. Zajímá mě, jak bude vypadat to nové. Asi se sem zajdeme podívat, až bude hotové,“ řekla Hana Kučerová, která chodívá na plovárnu nebo s dětmi na vycházku kolem řeky.

Další prostor pro hraní získaly i děti v Moravském Krumlově. „Nové dětské hřiště vyrostlo v Pionýrské ulici. Součástí příprav byla i veřejná debata,“ vysvětlil starosta Krumlova Tomáš Třetina.