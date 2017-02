U státních silnic na Znojemsku padne 220 stromů

Znojemsko – Zvuky motorové pily se v těchto dnech ozývají u silnic první třídy číslo osmatřicet a třiapadesát. Za plného provozu tam silničáři kácí a likvidují staré stromy. Celkem jich mají padnout více než stovky. Kácení bude stát přibližně dva a půl milionu korun. Odstraněné stromy plánují silničáři je nahradit novými.

Vše se děje v souladu se zákonem. „Kácení provádí Ředitelství silnic a dálnic na základě zpracované dokumentace v úseku Znojmo – Pohořelice a v úseku Hatě – Blížkovice,“ informovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Všechny stromy, které tvoří silniční stromořadí, posoudili odborníci. „U všech pak navrhli odpovídající zásah. Kácení projednaly příslušné obecní úřady a obce, v jejichž katastrálních územích rostou, a které povolení kácení řešily ve své působnosti,“ dodala.

Podle mluvčí ředitelství silnic Niny Ledvinové se kácí a prořezává kvůli udržení zdravotního stavu a vitality dřevin a zajištění bezpečnosti podél silnic. „Odborná firma pokácí asi dvě stě dvacet stromů a u dalších přibližně dvě stě stromů dostane sesazovací řez. Do roku 2018 počítáme s náhradní výsadbou listnatých stromů domácího původu,“ sdělila Ledvinová.

Jak dodala, cena za provedené kácení a ořez byla po dokončení veřejné zakázky dva a půl milionu korun bez daně.

Kácení stromů si všiml i řidič Stanislav Hohl, který jezdí autem ze Znojma do Brna velmi často. „Předpokládám, že je kácejí pro jejich špatný zdravotní stav. Ono je to na nich také vidět. Myslím, že je to v pořádku a očekávám, že padlé stromy silničáři nahradí novou výsadbou,“ konstatoval Hohl.

Podle odborníků stromy u silnic svůj význam mají. „Nejdůležitější je jejich naváděcí funkce. Stromy dávají řidiči podvědomou jistotu, kam má jet. Pokud je zeleň vhodně umístěná, nemůže být v provozu problémem. Například v moderně stavěných silničních zářezech a náspech žádné riziko nepřináší,“ přiblížil před časem odborník na silniční zeleň Martin Škorpík.

Podle něj je však důležité sázet stromy, které jsou pro danou lokalitu nejvhodnější. „Třeba lípy nejsou vhodné k intenzivně soleným silnicím, jiné jsou citlivé na dusík,“ nastínil Škorpík.