Umělec seřízl bunkr. Podle stavebního úřadu porušil zákon

Znojmo – Vodní prvek ve znojemském Dolním parku láká v teplých dnech k osvěžení. Napít se z něj ale může být pro žíznivé problematické vzhledem k šesti tryskám, z kterých prýští voda. Vzhled pítka kritizovali opakovaně členové znojemského Okrašlovacího spolku. „Je to architektonická hříčka, která měla ukázat originalitu. Poukazovali jsme na to, že do parku by byl vhodnější dekorativní a historický mobiliář," naznačil člen spolku a historik Jiří Kacetl.