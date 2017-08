Uříznutý bunkr s vlajkou přitahuje pozornost lidí

Vratěnín /FOTOGALERIE/ – Tisíce lidí v médiích, stovky přímo v terénu přitahuje malá vojenská pevnůstka u Vratěnína na Znojemsku. Důvod? Nejprve její část odřízl umělec, nyní ji zdobí česká vlajka.

Podívat se na ni přijel také Miroslav Matoušek. „Viděl jsem ho v televizi. Když to tak pozoruju, vůbec mi nevadí, že je kus rohu odříznutý. A ta namalovaná vlajka? Aspoň září něčím novým a je zdálky ze silnice vidět. Kdyby byl v původní podobě, ani bych sem nešel,“ uvedl Matoušek.

Vlajka se na uříznuté části objevila asi před třemi týdny. Na stejném místě byl přitom předtím nápis, který poukazoval na muže, jež stál za odříznutím kusu pevnůstky. „O vlajce vím. Vypadá to dobře. Evokuje dobové hraniční sloupy. Podle mne je dobře, že ta věc žije,“ konstatoval Ondřej Bělica, který počátkem května se souhlasem jeho majitele kus řopíku uřízl.

Vlastník bunkru Jaroslav Zelinka přitom aktivně plánuje další kroky. „Věci kolem řopíku mají další vývoj. Namalovanou vlajku beru jako umění. Líbí se mi víc, než předchozí nápisy,“ svěřil se Zelinka s tím, že asi za dva týdny se na místě objeví informační tabule.

„Už je mám objednané, a brzy je tam firma nainstaluje. Budou tam nějaké informace o opevnění. A když si tam někdo v rámci jakéhosi pseudovlastenectví něco vytvoří, mi vadit nebude. Na policii to rozhodně dávat nebudu,“ dodal Zelinka.

Starosta Vratěnína Martin Kincl vývoj kauzy řopík sleduje. „Je sezona, takže když turisté jedou kolem, zastavují se a jdou se k němu podívat. Ale že by řopík navštěvovali turisté cíleně, to bych neřekl,“ myslí si Kincl.

Majitel řopíku tvrdí, že připoutat pozornost k pevnůstce byl společný cíl jeho a Ondřeje Bělici. „Jen jsem netušil, že se to zvrhne až do vyhrožování panu Bělicovi, to jsem nečekal. To mi vůbec nesedlo,“ dodal Zelinka.

Někteří příznivci vojenské historie ale varují před extrémy na obou stranách. „Nesouhlasíme s tímhle druhem umění. Ale odmítáme i sprosté reakce a už vůbec nápis na bunkru, který jsme se i pokusili setřít,“ uvedl již dříve Rostislav Adam z klubu, který opravil a provozuje pěchotní srub Zatáčka u Chvalovic na Znojemsku.