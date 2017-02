V Jaroslavicích bylo živo. Stovky lidí mířily do sklepů

Jaroslavice – Hodinu po poledni přijíždí do Jaroslavic zcela zaplněný linkový autobus. Téměř všichni cestující míří do sklepní uličky. Tamní vinaři totiž podruhé otevírají své sklepy v zimě. Loni si k nim našlo cestu na tři stovky návštěvníků a vznikla tak nová tradice. Svá mladá vína nyní dává ochutnat více než deset vinařů. „Vyrazili jsme do Jaroslavic s přáteli a moc jsme se těšili na příjemné setkání a ochutnávání. Chceme se projít od sklepu ke sklepu, ochutnat, jak se mladá vína vydařila a pak se třeba vrátit tam, kde nám zachutnají nejvíce," plánuje Zdena Dočkalová, která zkušeně vede šestičlennou partu.

Fotogalerie 6 fotografií Jaroslavičtí vinaři otevřeli návštěvníkům 13 sklepů a nabídli ji k ochutnání mladá vína.Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

Někteří lidé se rozlížejí a uvažují, u kterého sklepu začnou. „Vezeme to od jedničky, pěkně postupně, ať nikoho nevynecháme. Vinaři slibují, že byl vydařený ročník, tak uvidíme," ozývá se z dalšího hloučku. Lidé se scházejí postupně. „Atmosféru sklepů máme rádi. Tady je to mnohem komornější akce než třeba v Dobšicích, kam máme namířeno příští víkend. je pravda, že jaroslavické sklípky jsou mnohem menší a v některém je plno, když tam vejde pět lidí," pokyvuje hlavou Lenka Havlíčková, která přijela se známými z Brna. "Moc mi chutná Pálava, ta se opravdu povedla. nevadí mi, že si skleničku dám venku, taková zima zase není a vínečko mě zahřeje, " dodává. Jaroslavičtí vinaři otevřeli své sklepy v létě poprvé v roce 2010, loni přidali i zimní variantu.

Autor: Ilona Pergrová