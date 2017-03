V Krumlově začala dezinfekce chovů ptactva. Do měsíce si lidé mohou koupit nové

Moravský Krumlov - Specialisté firmy Pařez začali ve čtvrtek v Moravském Krumlově na Znojemsku dezinfikovat drobné domácí chovy drůbeže a ptactva, v nichž veterináři před dvěma měsíci utratili zvířata kvůli ptačí chřipce. "Hotovo má být v sobotu či v neděli," řekla Eva Široká z městského úřadu, která má na starosti krizové řízení.

"Nejpozději do 30 dnů od ukončení dezinfekce by měla být zrušena veterinární opatření a lidé by si tak mohli koupit nové slepice, pokud se nezmění příznivě se vyvíjející situace," uvedl krajský ředitel veterinární správy Jaroslav Salava.

Drobní chovatelé čekali, že to bude dříve. Několik týdnů se však muselo čekat, až poleví silné mrazy, které dezinfekci znemožňovaly, a roztaje sníh. Před několika dny se podařilo dokončit dezinfekci kurníků a volných ploch, kde se mohla drůbež pohybovat, v Ivančicích, Nové Vsi a Oslavanech, Krumlov je poslední. Veterináři v těchto obcích utratili všechno ptactvo, protože se zde objevila tři sobě blízká ohniska.

Veterináři budou nadále monitorovat nákazovou situaci v okolí. "Je obtížné předpovídat, ale pokud bude pokračovat současný příznivý vývoj, nejpozději do měsíce se zruší omezující opatření," řekl Salava.

V desetikilometrovém okruhu od ohnisek je vyhlášené pásmo dozoru, což znamená, že chovatelé si zatím nemohli pořídit nová zvířata. Podle Salavy je možné, že opatření skončí i dříve.

Na jižní Moravě se ptačí chřipka objevila na začátku ledna, jedno ohnisko bylo ještě v Brodě nad Dyjí. Od té doby se v Česku objevilo 37 ohnisek a bylo nutné utratit 98 000 ptáků. Pouze na jižní Moravě však veterináři nařídili plošné utrácení v okruhu tří kilometrů od ohnisek.

Tento týden již veterináři zrušili celostátní zákaz pořádání výstav a burz ptactva, který zavedli v první třetině ledna. Komerční chovatelé také mohou mít drůbež venku ve volných výbězích. Ve vyhlášených pásmech kolem jednotlivých ohnisek nemoci mimořádná veterinární opatření stále platí.

Ptačí chřipka se do Česka dostala po deseti letech, postihla i řadu dalších evropských států.