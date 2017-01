Vánoční stromky? Po svátcích poslouží jako kompost či krmení pro zvířata

Znojemsko – Ještě nedávno dělaly radost dětem a svátečně nazdobené trůnily v obývacích pokojích. Nyní již posloužily svým účelům a lidé řeší, kam s nimi. Řeč je o vánočních stromcích, které v těchto dnech lidé vyhazují. „Stromek jsme s dětmi odstrojili o víkendu a jako tradičně ho manžel odnesl k nedalekým kontejnerům. Děláme to tak vždycky a překvapuje mě, když vidím stromky ležet u chodníku," uvažovala Petra Dohnalová ze Znojma.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Tisíce nepotřebných vánočních stromků nakládají zaměstnanci obcí či specializovaných firem do nákladních aut. Ve Znojmě mohou lidé stromky odnést buď do městských sběrných dvorů v Dobšicích a Příměticích, nebo ke kontejnerům na tříděný odpad. „Až do konce ledna je bude odvážet každé pondělí specializovaná firma," sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Většina stromků ze Znojma a okolí putuje do kompostárny v Únanově. „Sešrotované stromky se stanou bioodpadem," naznačil šéf znojemské odpadové firmy Josef Esterka.

Rozdrcené stromky pak slouží jako kompost a využívají je například pracovníci Městská zeleně ve Znojmě při údržbě zelených ploch ve městě.

Lidé z Hrušovanska mohou stromky darovat Bunditkově salaši v Hrušovanech nad Jevišovkou, která je využije na krmení zvířat. „Kdo bude odstrojovat stromek, ať se nám ozve. Svážíme je z Hrušovan nad Jevišovkou, Hrabětic, Šanova nebo Jevišovky," vyzvali na facebookovém profilu provozovatelé hrušovanské farmy.

Hodoničtí rozmístili po vsi speciální kontejnery pro uložení stromků, a to hned na čtyřech místech.

V Moravském Krumlově mohou lidé nechat stromky přímo před vchodovými dveřmi. „Naši lidé každý den objíždí město a vysypávají odpadkové koše. Jakmile uvidí stromek, odvezou ho. Nemáme tedy pevně stanovené svozové dny," vysvětlil šéf krumlovské správy majetku Jiří Čemerka.

Doplnil, že stromky budou i nadále užitečné. „Projdou štěpkovačem a využíváme je na topení," dodal Čemerka.