Nové supermarkety: obchodní řetězec si vyhlédl Malou Louku

Jižní Morava – Hned na několika místech příhraničních okresů Jihomoravského kraje mají v nejbližších letech vyrůst nové komplexy pro menší obchody. Nebo další nákupní centra na několika stovkách metrů čtverečních.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Už za dva roky by mohl stát v Břeclavi mezi místními částmi Poštorná a Charvátská Nová Ves nový Penny Market, druhý ve městě. Místostarosta města Jaroslav Válka uvedl, že kromě hlavního obchodu převážně s nabídkou potravin by součástí nákupní lokality měla být i prodejna masa či lékárna. „K tomu vzniknou také parkovací místa,“ sdělil Válka.

Břeclavští zastupitelé nedávno schválili záměr směny pozemků, díky níž bude možné malé obchodní centrum postavit.

Také ve Znojmě by se měla zvýšit nabídka supermarketů, konkrétně v lokalitě Malá Louka. „Skutečně bychom tady rádi postavili naši prodejnu. V současné době zajišťujeme všechna potřebná povolení, proto v tuto chvíli nemůžeme sdělit podrobnější údaje o stavbě ani termíny,“ uvedla Miloslava Turková z oddělení firemní komunikace společnosti Lidl Česká republika.

Také menší jihomoravská města se snaží přilákat obchodníky. Zaměřují se však spíše na to, aby jim připravila prostory pro menší provozovny. Hrušovany nad Jevišovkou tak ve studii pro areál Zahradnictví počítají nejen se šedesátkou nových bytů, ale také s vytvořením prostorů pro prodejny a služby. „Nyní finišují práce na projektu inženýrských sítí,“ sdělil starosta téměř tříapůltisícového města na Znojemsku Miroslav Miloš.

Víceúčelový komplex se službami či obchody by mohl vyrůst také na místě bývalé mlékárny ve více než trojnásobně lidnatém Kyjově na Hodonínsku.

Chátrající areál v centru koupila radnice za osm milionů korun. Již více než dva roky řeší, jak s ním naložit. „Areál je strategickou lokalitou přímo v centru. Je proto nezbytné jeho budoucí využití řádně promyslet, zvláště když město zřejmě získá i sousední pivovar. A řešit takto atraktivní místo samostatně je nesmysl,“ uvedl mluvčí kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.

Radnice oslovila studenty architektury brněnského Vysokého učení technického, aby navrhli možné využití nového prostoru.

Podle jednoho z návrhů by tady vznikly startovací byty, podle jiných galerie s drobnými řemeslnými dílnami, centrum volného času nebo polyfunkční objekt s obchody a kancelářemi. „Jako nejvhodnější se nám zatím jeví polyfunkční budova, ve které by zázemí našly malé obchůdky. Bylo by tu i pár kanceláří a v patře byty, kterých je u nás akutní nedostatek,“ uvedl kyjovský mluvčí Zdražil.

Ředitel hodonínské hospodářské komory Michal Švagerka se nad vznikem dalších supermarketů podivuje. „Jejich prodejní plochy v metrech čtverečních jsou na počet obyvatel už nyní v České republice jedny z největších v Evropě. Trendem je v současnosti internetový obchod,“ upozornil Švagerka s tím, že malé kamenné ochody se naopak na Západě drží. „Pro zákazníky tady bývá nákup zároveň společenskou událostí,“ dodal.