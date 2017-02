Venkovní kluziště? Znojemští řeší, kam ho nově umístí

Znojmo – Zamrzlou hladinu řeky Dyje zejména u Sedlešovického mostu si nyní oblíbily stovky bruslařů ve Znojmě. Pro letošek totiž kvůli potížím s technologií přišli o oblíbené venkovní kluziště u Sokolské ulice. Představitelé města nyní řeší, kam kluziště umístí příští zimu. „Budeme to řešit na schůzi výboru šestnáctého února. Probereme všechny varianty a výsledek pak předáme k dalšímu posouzení a rozhodnutí radě města," sdělil předseda strategického výboru zastupitelstva Karel Podzimek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Znojmo tuto zimu zůstalo bez venkovního kluziště poprvé po devíti letech. „Na stávající poruchovou technologii firmy nabízely jen půlroční záruku, proto radní rozhodli o nákupu nové klimatizační jednotky. Po volbě místa pro kluziště vypíšeme výběrové řízení, abychom vše do příští zimy v pořádku stihli připravit," sdělil před časem správce městských sportovišť Květoslav Svoboda.

Kluziště u Sokolské ulice si řada lidí postupně oblíbila. „Je to škoda, protože Znojmo stálou a jistou venkovní zábavu nenabízí. Chodila jsem tam ráda s dcerou, jen nás mrzelo, že už loni několikrát kvůli poruchám zůstávalo zavřené. Na řeku se mi moc chodit nechce, je to sice zajímavé, ale asi bych se trochu bála, že se člověk propadne do vody," řekla třeba častá návštěvnice kluziště Anna Kučerová.