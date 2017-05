Vesnice roku: o zlatou stuhu a miliony na rozvoj usiluje 16 obcí z jižní Moravy

Bantice - První prokázaný jedinec šakala, který uhynul u Bantic, pozřel návnadu určenou pro hubení hlodavců. Vyplývá to z analýzy Státního veterinárního ústavu v Jihlavě. Podle odborníků je nepravděpodobné, že by šakal uhynul kvůli pozření otrávených hlodavců. "Hlodavci se totiž při otravě stahují do úkrytů. Navíc šakal by musel zkonzumovat velké množství hlodavců. Tato varianta je nepravděpodobná," sdělil veterinář Pavel Forejtek.