Vranov: místo záchranářů zatím jen žluté bóje

Vranovsko – Už letos v létě měli podle původních plánů zasahovat ve vodách vranovské přehrady vodní záchranáři. Důležité pomocníky, kteří by rychle a včas mohli pomoci například tonoucímu, by uvítali jak turisté, tak vedení sousedních obcí i podnikatelé. Zatím však zůstává jen u plánů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Vybudování základny vodních záchranářů brzdí aktuální opravy koruny hráze přehrady. „Základnu jsme chtěli otevřít už letos, ale kvůli opravám hráze je tam špatný přístup. Doufáme proto, že vše zvládneme napřesrok,“ uvedl prezident Vodní záchranné služby David Smejkal.

Jak již dříve řekl jednatel Místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK Brno – střed Daniel Bartošek, základem bylo sehnat potřebné peníze. „Podařilo se nám získat z ministerstva vnitra peníze pro výstavbu naší nové základny. Nyní pro ni hledáme nejvhodnější místo. Chceme být co nejblíže pláži vranovské přehrady, kde je nejvíce turistů,“ uvedl Bartošek.

U pláže vranovské přehrady se tak alespoň jako novinka objeví žluté kužely, chránící prostor pro plavce. Státní plavební správa již vydala nařízení, kterým stanovuje, že se kužely na hladině objeví. „Je to opatření k ochraně koupajících se lidí. Bóje doplní břehové signální znaky zákazu proplutí,“ sdělila Deníku ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Rozmrzelý z faktu, že záchranáři ani letos na Vranovsku nebudou, je starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra. „Je to škoda. Musíme tedy doufat, že to bude aspoň příští rok,“ konstatoval Vedra.

Už od roku 2001 naopak fungují vodní záchranáři na novomlýnských nádržích. „Jsme oblastní stanicí. Primárně zasahujeme u nás, v případě potřeby nás policie nebo hasiči povolávají i jinam,“ nastínil jednatel záchranářů Stanislav Hrdlička.

Jak dodal, jediné, co tamní záchranáře tíží, je nedostatek peněz. „Kraj nás dlouhodobě podporuje a pomáhá nám pokrýt provozní náklady. Co nás trápí, stejně jako ostatní vodní záchranáře, to jsou investiční problémy,“ dodal Hrdlička.

Jeho kolegové fungují celoročně. „V zimním období máme zásahů méně, celoročně se jedná asi o tři stovky zásahů,“ dodal.