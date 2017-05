Vranov zvažuje zbořit knihovnu

Vranov nad Dyjí /FOTOGALERIE/ – Nový dům, kde by našla své místo knihovna, společenský sál či informační centrum pro návštěvníky turisty vyhledávaného městyse chtějí mít letos aspoň na papíře od projektantů zastupitelé ve Vranově na Dyjí. Současně se chtějí zbavit zestárlého domu u centra městečka, kde sídlí místní knihovna dosud. Zadání projektu zastupitelé schválili v rozpočtu, o možné demolici domu s počátky na sklonku devatenáctého století jednají s nyní s příslušnými úřady.

Podle vranovského starosty Lubomíra Vedry zastupitelé zatím zkoumají možnosti. „Z našeho hlediska jde především o to, že tento dům je velmi špatném stavu, má narušenou statiku a oprava by byla značně drahá. Odhad zpracovaný někdy před deseti lety ukazoval asi dvanáct milionů korun. Dnes by byly výdaje ještě vyšší.“ poukázal Vedra.

Městysi přitom podle jeho slov chybí kulturní a společenské centrum. „Mohli bychom mít informační centrum, knihovnu a další zázemí v jednom místě. Postrádáme také vlastní sál například pro plesy. Proto jsme v rozpočtu na letošní rok zadali ke zpracování příslušný projekt, abychom měli konkrétní představu a čísla, od kterých můžeme odvinout další úvahy,“ řekl starosta.

Plány vranovské radnice nyní projednávají památkáři a správa Národního parku Podyjí, protože Vranov leží na okraji parku a v památkové zóně zahrnující Vranovsko a Bítovsko. Svoje už řekli zástupci Národního památkového ústavu. „Zboření této honorační vily by bylo mimořádně nepříznivým, razantním a nevratným zásahem do kulturních a historických hodnot památkové zóny Vranovska a Bítovska. Demolici proto nedoporučujeme,“ řekl ředitel brněnského pracoviště Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha. Podotkl, že konečné slovo budou mít úředníci památkové péče znojemské radnice. „Naše stanovisko je poradní, důležité bude, zda znojemští úředníci najdou zákonný důvod záměru bránit. My bychom demolici domu v každém případě považovali za architektonickou a historickou ztrátu,“ dodal Vácha. Správa Národního parku záměr zatím nehodnotí. „O stanovisku památkářů vím, my povedeme vlastní řízení a jeho výsledek nebudu předjímat,“ sdělil ředitel Správy Tomáš Rothröckl.

Starosta Vedra nechtěl vyjádření památkářů zatím komentovat. „Teprve se s ním seznámím. V každém případě jde o dům, který nemá téměř žádné základy a tomu odpovídá jeho stav,“ řekl jen starosta.

Záměr představitelů městyse překvapil například Petra Žáka, který na Vranově tráví mnoho času a o tamní dění se zajímá. „O záměru vím. Ten dům je z podobné doby a od stejného stavitele jako třeba Znojemská Beseda. A ta bude určitě stát ještě spoustu let. Jsem toho názoru, že městys se měl o opravu postarat už před těmi deseti lety. Prostor pro knihovnu bude Vranovu chybět, pokud by se pro demolici nakonec skutečně rozhodli,“ řekl Žák