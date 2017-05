Vysadí další tisíce jeseterů. Do Moravy a Dyje

Jižní Morava – Ve vysazování malých jeseterů budou pokračovat vodohospodáři spolu s rakouskými odborníky, kteří vzácnou a chráněnou rybu odchovávají ve speciální líhni na Dunaji. Letošní násadu vodohospodáři plánují v Pohansku na Břeclavsku a v oblasti kolem soutoku Dyje a Moravy vysadit v polovině června.

Vodohospodáři se chtějí postarat, aby se jeseteři na Dyji a Moravě usadili a vytvořili populaci, která bude schopná už samostatného rozmnožování. „Jeseter malý se nyní v řece Moravě a na dolním toku Dyje vyskytuje velmi vzácně. Rozhodli jsme se proto podpořit myšlenku jeho obnovy a ročně vysazovat pět tisíc mladých jedinců tak, aby vznikla dospělá populace schopná vlastní reprodukce,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Jak dodal, jestery Povodí vysazuje v rámci projektu Life Sterlet, na kterém se podílí spolu s vídeňskou Universitou přírodních zdrojů a dalšími institucemi z Rakouska a Slovenska.

První letošní jesetery vysadí vodohospodáři v polovině června. „Tři tisíce plůdků jeseterů poputují do Dyje u dřevěného mostu v Pohansku šestnáctého června. Vlastní vysazení ryb zajistí vedoucí projektu Life Sterlet DI Thomas Friedrich z Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni. Ve stejný den vysadíme ještě dalších tisíc kusů ryb na levém břehu řeky Dyje v místě odstaveného ramene a stejný počet poputuje také do řeky Moravy nad Soutokem,“ vypočítal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že do návratu chráněné ryby do Moravy a Dyje vloží Povodí v příštích pěti letech téměř půl milionu korun.

Projekt uvítali ekologové. „Jde o geneticky prověřenou populaci původního druhu, který tady dřív žil. Člověk ale zastavěl rybám migrační trasy překážkami v podobě neprostupných jezů. Dnes se snažíme celou tuto síť obnovit. Jeseteři totiž mají v těchto řekách stále dobré podmínky k životu," přiblížil před časem Roman Zajíček z Agentury ochrany přírody a krajiny.