Za vodu si lidé připlatí. Kubík po roce 2020? Za víc než sto korun

Jižní Morava – Obyvatelé jihomoravského příhraničí si i letos musí sáhnout hlouběji do kapsy. Voda za sedm uplynulých let zdražila o bezmála dvacet procent.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Voda je drahá, ale nic s tím nenaděláme. Takové hlasy jsou slyšet mezi lidmi. Roztrpčeně reagují na nové ceny, které platí od začátku roku. Rodinné rozpočty zdražování vody zatíží o další stokoruny ročně. Vodárenské společnosti poukazují na modernizování sítí a technologií, které je většinou vázané na dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Vodné a stočné v regionu

Břeclavsko – VaK Břeclav

- 2017: 92 korun

- 2016: 89,35 korun

- 2015: 86,02 korun

- 2014: 82,67 korun

- 2013: 79,32 korun

- 2012: 76,72 korun

- 2011: 69,85 korun



Hodonínsko – VaK Hodonín

- 2017: 71,90 korun

- 2016: 68,76 korun

- 2015: 66,41 korun

- 2014: 62,96 korun

- 2013: 60,69 korun

- 2012: 56,45 korun

- 2011: 52,08 korun



Znojemsko – VaK Znojemsko

- 2017: 88,58 korun

- 2016: 87,40 korun

- 2015: 83,34 korun

- 2014: 80,50 korun

- 2013: 77,53 korun

- 2012: 71,97 korun

- 2011: 66,04 korun



Mor. Krumlov – VaK Třebíč

- 2017: 88,37 korun

- 2016: 87,49 korun

- 2015: 85,73 korun

- 2014: 83,82 korun

- 2013: 83,44 korun

- 2012: 78,90 korun

- 2011: 71,72 korun

Za sedm uplynulých let postupně vzrostly ceny vodného i stočného za kubík o zhruba dvacet korun na Břeclavsku, Hodonínsku i Znojemsku. „Jsme čtyřčlenná rodina a platíme ročně za vodu třináct tisíc korun. Spotřebujeme nějakých sto padesát kubíků. Nyní odhaduji, že to bude o dvě stovky víc. Podobná situace se opakuje každý rok," povzdechla si Simona Pavlíčková ze Znojma.

Nespokojení jsou také obyvatelé Moravského Krumlova. Město se nedávno rozhodlo opustit třebíčský vodárenský svazek právě kvůli neustálému zvyšování cen.

Nejdražší vodu mají Břeclavané. Někteří se snaží najít způsob, jak své peněženky příliš nezatěžovat. „Řeším to tak, že beru vodu ze studny, takže platím jenom stočné, ale kolik lidí má takovou možnost? V Tvrdonicích má pořád čističku odpadních vod obec, která se snaží držet rozumné ceny stočného," řekla Zdena Šlichtová z Tvrdonic na Břeclavsku.

Do její vsi dodává vodu firma Vodovody a kanalizace Břeclav. Od ledna zvedla sazby za vodné a stočné o více než dvě koruny za kubík. Do společnosti, podobně jako do dalších podobných vodárenských svazků v kraji, vložila většina členských obcí svůj majetek. Společně se tak nyní starají o vodovody, čistírny odpadních vod či větší úpravny vody.

Šéf břeclavských Vodovodů a kanalizací připomněl, že kvalitní pitná voda potřebuje moderní technologie. „Jsou to peníze pro budoucnost. Voda bude totiž strategická surovina, možná důležitější než ropa. Nechceme přece riskovat, že ji nebudeme mít dostatek nebo že nebude kvalitní, jak se stalo před nedávnem v Praze," naznačil předseda představenstva Vodovodů a kanalizací v Břeclavi Jaroslav Válka.

Postupné zdražování sleduje také starosta Dobšic na Znojemsku Jaroslav Jenšovský. „Cena jde stále nahoru, ale ve srovnání s celou republikou se ještě držíme v přijatelné rovině. Vím, že zdražování má svou logiku a odůvodnění. Může to být ale zároveň motivace pro lidi, aby přemýšleli, jak se k vodě chovají," poukázal Jenšovský.

Naznačil, že nerozumí tomu, proč lidé upravenou pitnou vodou zalévají zahrady nebo myjí auta.

Místopředsedkyně znojemského vodárenského svazku Barbora Arndt potvrdila, že ani na Znojemsku není navyšování cen vody samoúčelné. „Více zařízení vyžaduje více personálu, plateb za energie a údržbu. Držíme se analýz zpracovaných pro dotace. Původně jsme měli navyšovat pět procent nad inflaci, nyní jsou to jen dvě procenta. Lidem se tyto záležitosti těžko vysvětlují," řekla Arndt.

Podle nastoleného trendu by mohl kubík vody po roce 2020 stát na Znojemsku i Břeclavsku více než sto korun.

Voda na Hodonínsku je jedna z nejlevnějších v kraji. Podstatnou část Hodonínska zásobuje vodou firma Vodovody a kanalizace Hodonín. Součástí vodného a stočného je platba za vodoměr. Pro rodinné domy je to 518 korun na vodném a 345 korun na stočném ročně.

Krumlov chce ven ze svazku. Vše řeší právníci

Moravský Krumlov – Neustálé zdražování vody vedlo Moravský Krumlov k rozhodnutí opustit třebíčský vodárenský svazek. Ten ale poukazuje na rozpor se stanovami. „Podle nás je takové vyjádření v rozporu s ústavou. Hledáme cestu, jak svoje názory sladit," řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

Zástupci svazku poukazují na rozhodnutí kraje, podle kterého je město členem svazku od 14. 6. 1993 a členství trvá. Proti tomuto rozhodnutí podalo město odvolání," sdělil tajemník vodárenského svazku Karel Nedvědický.

Město i svazek čekají na to, jak si vypořádají majetek.

Podobné problémy řešili nedávno na Blanensku v Černé Hoře.