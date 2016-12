Zakladatel domácí hospicové péče Hes: Smrt je těžké téma, ale bojujeme

Znojmo /PŘÍBĚHY ROKU 2016/ – Deník Rovnost přináší příběhy šesti jihomoravských osobností, které v uplynulém roce překonaly těžké problémy, prosadily obtížné záměry nebo pomohly druhým.

Sedmačtyřicetiletý obchodník založil první domácí hospicovou péči na Znojemsku. Také díky své ženě lékařce a další doktorce.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

"Začalo to tím, že jsem provozoval neziskovou organizaci, spolek Konipaska. Organizovali jsme charitativní koncerty na podporu hendikepovaných na Znojemsku. Pak za mnou jednou manželka, která je praktickou lékařkou, přišla s tím, že by chtěla spolu s doktorkou Hanou Milíčkovou provozovat domácí hospicovou péči. Předělali jsme tedy administrativu Konipasky, obešli všechny úřady a připravili činnost domácího hospicu.

Spolupracujeme s Oblastní charitou Znojmo. Museli jsme vše vymyslet tak, aby to stálo co nejméně peněz. Fungujeme totiž bez podpory státu a pojišťoven. Vytvořili jsme multidisciplinární tým, ve kterém jsou lékařky, zdravotní sestry, psychloložka, sociální pracovnice i duchovní. Jsme jako malé nemocniční oddělení s tím rozdílem, že my za nevyléčitelně nemocnými pacienty jezdíme domů. Mezi našimi klienty byli lidé od pětadvaceti do čtyřiadevadesá­ti let.

Příběhy Jarmily Jurové, Antonína Krejčiříka, Lucie Pečenkové, Marka Svobody a Jany Szabové si přečtěte ve čtvrtečním tištěném Deníku Rovnost.

Když jsem jednal s politiky, úřady, ale také případnými sponzory, narážel jsem často na otázku, proč dělám právě tohle. Smrt je těžké téma, o kterém moc lidé nechtějí mluvit. Když jsem žádal o dotaci na radnicích a obcích, nebylo projednávání tak snadné, jak by si člověk myslel.

Podařilo se nám připravit několik vzdělávacích seminářů a na nich jsme vysvětlovali kolegům na všech odděleních v nemocnici ve Znojmě, co nabízíme, jaké máme možnosti a jaké dodržujeme léčebné postupy. Potom jsme také informovali praktické lékaře. Právě oni nám dnes již celkem běžně předávají nevyléčitelně nemocné pacienty do péče.

Dnes se mnohdy sama rodina nemocného obrátí přímo na nás. My nejsme žádní šarlatáni. Jsme profesionální tým specialistů."

DOMINIK HES, 47 let, zakladatel domácí hospicové péče na Znojemsku