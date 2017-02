Ze 450 tisíc poslal třetinu. Starosta Gabrhel dal na charitu jen část mzdy

Znojmo – Až 450 tisíc mohl loni poslat na dobročinnost starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Transparentní účet ukazuje, že potřebným poslal jen 160 tisíc.

Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.Foto: MěÚ Znojmo

Poté, co se znojemský starosta a poslanec sociální demokracie Vlastimil Gabrhel před třemi lety dostal do Sněmovny, slíbil, že starostenský plat využije na dobročinné účely. Na transparentní účet, který pro ten účel založil, vložil loni plat ale jen sedmkrát, celkem šlo o 265 tisíc. Z toho na různé dobročinné účely z účtu rozeslal celkem 163 tisíc, zbytek na účtě zůstává. Další příspěvky poskytl v hotovosti.

S tím, jak starosta o své dobročinnosti informuje, není úplně spokojený znojemský opoziční zastupitel za lidovce Pavel Jajtner. „Sliby se mají plnit a starosta ten svůj neplní zcela. Aby transparentní účet plnil svou funkci, měly by z něj být patrné všechny transakce, které se týkají jeho charitativních příspěvků z platu, který slíbil takto využít. Když politici neplní své sliby důsledně, má to vliv na to, jak se na ně a na politiku vůbec dívají lidé,“ prohlásil Jajtner.

Gabrhel uvedl, že úplný přehled poskytne ve výroční zprávě. „Považuji za nemorální pobírat souběžně dva platy. Jeden proto odkládám stranou a podporuji z něj humanitární projekty v našem regionu. Peníze na účet vkládám buď převodem, v hotovosti, nebo jdou rovnou příjemcům, pokud v daném měsíci nastane časový souběh. V dohledné době zveřejním výroční zprávu, protože lidé mají právo vědět, kam peníze jdou,“ ujistil.

Podle politologa Miroslava Pinka pro poslaneckou dobročinnost není pevné pravidlo. „Mohli bychom říct, že ten účet funguje v souladu s tamním koloritem. Z volebních výsledků víme, že Znojemsko je nejméně předvídatelný region, kde hrají velkou roli emoce a iracionalita,“ upozornil politolog.

Z údajů na účtu je zřejmé, že starosta loni podpořil hudební festivaly, sportovní oddíly, léčbu nemocného dítěte, dobrovolné hasiče či reprezentační utkání týmu amerického fotbalu.

Po odečtení daní činí starostenský plat Gabrhela necelých padesát tisíc měsíčně, na účtu se ale objevuje nepravidelně vklad necelých čtyřicet tisíc. Coby poslanec pak pobírá ročně přes 720 tisíc korun a jako tehdejší krajský zastupitel do loňského roku získával až 150 tisíc ročně. Z jeho majetkových přiznání také vyplývaly statisícové příjmy z členství v orgánech vodárenského svazku a jeho akciové společnosti.