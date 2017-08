Zemřel básník a dlouholetý bítovský kastelán Jiří Paukert Kuběna

AKTUALIZOVÁNO 5

Brno, Znojmo – Bývalý znojemský fotbalista Mladen Ushev bodl loni v prosinci na znojemské diskotéce jiného muže do krku skleněnou lahví s uraženým dnem. Ve středu si u brněnského krajského soudu vyslechl rozsudek, který jej poslal do vězení na deset let. „Byla to velká nehoda,“ bránil se obžalovaný. A na místě se odvolal.