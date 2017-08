Zemřel znojemský aktivista Václav Hovorka

Znojmo – Bojoval za nespravedlnost, zajímal se o to, co bude se sociálně slabými, chránil stromy před kácením. Ve věku dvaasedmdesáti let zemřel 25. července znojemský aktivista Václav Hovorka.

dnes 11:30 SDÍLEJ:

Václav HovorkaFoto: DENÍK/Archiv

Veřejnosti byl známý jako nesmiřitelný aktivista, milovník přírody a také zručný kreslíř. Do redakce Znojemského deníku přicházel poměrně často s řadou námětů napsaných na klasickém psacím stroji. Za dlouhé roky dokázal zaplnit nejednu zásuvku psacího stolu. Redakce vyslovuje rodině i všem příbuzným upřímnou soustrast.

Autor: Ilona Pergrová