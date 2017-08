Znojmo lidé propíchali špendlíky. Na mapě označili pocity z města

Znojmo – Lákavé, ale místy zanedbané centrum Znojma s přitažlivými parky, které potřebují lepší péči, a město zatížené obtěžujícím provozem vykreslili obyvatelé města v Pocitové mapě zveřejněné na webu města.

Letecký pohled na Znojmo. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Koťátko

Zástupci Znojma požádali obyvatele města, aby se podělili o své pocity buď zapíchnutím barevných špendlíků na nedávném setkání na Fóru zdravého města nebo kliknutím ve webové aplikaci. „Do tvorby Pocitové mapy se zapojilo tři sta lidí, kteří v šesti kategoriích označili přes čtyři tisíce bodů,“ popsala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Nyní město představilo vyhodnocenou mapu. „Tam, kde lidé rádi tráví volný čas, by také pozvali své známé. Ať je to do historického jádra s jeho památkami nebo na procházku do přírody v Gránickém údolí či kolem řeky Dyje,“ poukázala mluvčí.

Pocitová mapa Znojma

- najdete ji na webu města a ZDE.

Lidé se naopak necítí bezpečně například v okolí barů na Mariánském náměstí, kde často tropí výtržnosti návštěvníci nočních barů. „Město nyní připravuje vyhlášku k omezení otevírací doby. Většinu označených rizikových míst navíc sledují kamery městské policie,“ dodala mluvčí s tím, že město s výsledky výzkumu bude dál pracovat.

Smíšené dojmy měl z mapy marketingový odborník Pavel Kovařík. „Výsledek je pěkně graficky zpracovaný. Ukazuje ale často obecně známé věci. Pro další postup by bylo nejspíš užitečné zpracovat ještě jiný typ výzkumu. Mohlo by jít o výběrové šetření pro konkrétní problém nebo lokalitu, který by lépe objasnil, proč se v mapě objevuje. Prospěšný by byl také reprezentativní výzkum, protože tohoto šetření se účastnili jen ti kdo se chtěli vyjádřit,“ uvažoval Kovařík.

Shromážděná data si se zájmem prošel jeden z respondentů David Grossmann. „Považuji za velmi užitečné, že město tento způsob získávání názorů lidí využívá,“ řekl Grossmann.

Jak dodal, některé výsledky v mapě s jeho názory souzněly, jiné ne. „To je u takového výzkumu přirozené. Osobně například nevidím historické jádro města jako ideální místo pro trávení volného času zejména v horkém létě,“ podotkl Grossmann. Souhlasil s tím, že příjemné jsou parky, které potřebují soustavnou údržbu a také šetrnou obnovu. Ze zkušenosti také velmi dobře zná zátěž, kterou přináší bydlení u průtahu městem.