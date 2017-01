Znojmo: poslední prodejna hudby v regionu skončila

Znojmo – Už žádný rozhovor s odborníkem na muziku, žádné prohlížení bookletů v prodejně plné cédéček, ale také klasických vinylových desek či filmů na DVD nosičích.

Zřejmě poslední tradiční kamenná prodejna hudby a filmů v regionu s koncem roku 2016 definitivně skončila. „O jiné na Znojemsku nevím. Kdo si od nynějška ve Znojmě a okolí bude chtít koupit cédéčko, bude muset buď do Brna, či Prahy do velkých obchodních center nebo si muziku objednat přes internet," uvedl podnikatel Bouzek.

Důvod ukončení prodeje ve známém Supratonu, který prakticky navázal na stejném místě na prodej desek v bývalém Supraphonu, je podle Bouzka jasný. „Tržby z prodeje tohoto typu sortimentu už klesly na takovou úroveň, že to nebylo k uživení," svěřil se Bouzek.

Podnikatel si myslí, že drobné obchody nemají v centru Znojma příliš budoucnost. „Lidé jsou už zvyklí vyrazit do supermarketů. Zpátky do malých obchodů už nepůjdou. Ty jsou před vymřením," naznačil Bouzek.

Uzavření prodejny lituje například muzikant Roman Kotáb. „Čas od času jsem tam zašel, ale je jasné, že to nešlo táhnout dál. Prostě internet klasiku převálcoval. Je to škoda. Bude mi chybět," řekl Kotáb.

Podle odborníka na obchod a marketing Pavla Kovaříka v tomto případě silně zafungoval internet. „Změnil se způsob konzumování hudby. Lidé se k muzice prostě dostávají jinak. Přes internet," konstatoval Kovařík.

Před třemi čtyřmi lety ukončil provoz podobné prodejny podnikatel Oto Bouda. „Tento obor naprosto zkolaboval. A to nejen u nás, ale třeba i ve velkém městě, jako je Ostrava. Když jsme končili my, už to opravdu nebylo k uživení. Internet cédéčka prostě sejmul," řekl Bouda.

Jak dodal, v praxi chybí podpora malých podnikatelů. „Jsou to jen sliby před volbami. Podnikatelé stále a stále odvádí nějaké daně. To je tam nákladná EET, tam voda, tam energie, tam nějaký poplatek. To se nasčítá a pak to dělá pořádné sumy," zlobil se Bouda.

Jak dodal, věc by mělo ovlivňovat město. „Ovlivnit život v centru územním plánem. Musí podporovat služby. To, co lidi táhne, se přestěhovalo na Hatě," dodal Bouda.

Podle Pavla Kovaříka by znojemská náměstí měla být místem, kde se lidé rádi zastaví. „Pak tu pokvete i obchod a služby. Horní náměstí ale i Masarykovo je jen obrovská prázdná plocha," zakončil Kovařík.