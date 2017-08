Znojmo přezkoumá autobusové linky. Vyhodnotíme i efektivitu, řekl starosta

Znojmo – Raději připravení než překvapení chtějí být znojemští radní, pokud jde o zajištění městské autobusové dopravy. Rok poté, co vleklé vyjednávání mezi odbory a dopravcem málem skončilo stávkou proto radní rozhodli, že začnou s několikaletým předstihem sbírat podklady pro budoucí výběrové řízení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniel Smola

Podle starosty Vlastimila Gabrhela projde městská autobusová doprava mimo jiné celkovým vyhodnocením. „Chceme být připravení a zajistit, aby budoucí vedení města, ať už v něm bude kdokoliv, mělo v rukou co nejvíce potřebných informací. Vyhodnotíme proto například efektivitu jednotlivých linek,“ uvedl starosta.

Předčasné vypsání nové soutěže ale neočekává. „Po loňských zkušenostech chceme jen být připraveni na každou okolnost,“ řekl starosta.

Jak dodal, podle zjištěných poznatků má následovat i debata o podmínkách budoucí soutěže. „Budeme diskutovat o tom, zda a jak do podmínek budoucího výběrového řízení vložit požadavky na úroveň a obnovu autobusů, nebo třeba i zázemí pro řidiče. Chceme postupovat zodpovědně a dbát na kvalitu městské dopravy,“ dodal starosta.

Šéf Znojemské dopravní společnosti Psota, která linky městských autobusů provozuje, Petr Chadim, v rozhodnutí radních nevidí nic zvláštního. „Příprava velkého výběrového řízení je vždy náročná, proto je zodpovědné se na ně řádně připravit. Pro nás je rozhodující, že máme podepsanou smlouvu platnou do roku 2022 a její podmínky plníme,“ konstatoval Chadim.

Za právo města označil brzké přípravy i šéf dopravních odborů Libor Weinstein. Ani on nevidí důvod k vypsání dřívější soutěže. „Bylo by to velmi složité. Znojemská firma je schopná vše odjezdit, městu by mělo navíc záležet na tom, aby společnost slušně zacházela se svými zaměstnanci,“ uvažoval Weinstein.

Znojemští odboráři loni vedli vleklé vyjednávání o kolektivní smlouvě. Spory ohledně mezd téměř vyústily ve stávku. Nakonec obě strany kolektivní smlouvu podepsaly loni v listopadu. Do letošní jarní celostátní stávky se pak na Znojemsku zapojila jen menší část řidičů, zejména některých městských linek.