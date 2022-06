V přímé prezidentské volbě platí víc než kdekoliv jinde, že kandidát se nevybírá, nýbrž prostě je. Nyní se nikdo takový nerýsuje. Je to dokonce taková mizérie, že vládní koalice vůbec netuší, kde by někoho takového měla hledat. Vyřešila to po svém. Alternativním prezidentem Petrem Fialou. Ten postupně přebírá všechny vnější atributy Zemanova úřadu. Jezdí na zahraniční cesty, potkává se s prezidenty unijních zemí, vystupuje na summitech NATOa včera měl dokonce audienci u papeže Františka. Doma zato moc neúřaduje a běžný provoz státu nechává na svých vicepremiérech Marianu Jurečkovi a Vítu Rakušanovi, což se mu může brzy nevyplatit. Odboráři ve stávkové pohotovosti a Lucerna plná naštvaných zemědělců jsou vypovídající předehrou k mimořádně horkému podzimu.

Mánesovská šprťouchlata

Fiala zato ukazuje, jak by měl vypadat důstojný reprezentant republiky. Trojblok SPOLU ovšem do souboje o prezidentské křeslo předsedu ODS nevyšle, neboť s tím není srozuměn. A tak se až do listopadu bude čekat na konečné slovo Andreje Babiše, neboť on splňuje to, o čem hovoří v dnešním rozhovoru Deníku profesor Jan Kysela:„Poptávka většinové veřejnosti je spíš po někom mimořádném. Z nejčastěji zmiňovaných adeptů je tím, kdo se nejvíc vymyká, Andrej Babiš. Bude-li k němu směřovat poptávka, nevím.“

Jeho potíž je v tom, že má sice hodně příznivců, ale také odpůrců. Podle šetření CVVM Fialovi i Babišovi shodně věří devětatřicet procent lidí, avšak šéfa ANO odsouvá na druhé místo vyšší nedůvěra. Možná to je důvod, proč se nakonec rozhodl nesbírat podpisy při své pouti karavanem, ale v případě kandidatury se obrátit na vlastní poslance. Může to souviset s kauzou Čapí hnízdo, která se začne projednávat v září, ale též s očekáváním růstu nespokojenosti s vládou. V tom případě by jeho hlavním soupeřem nebyl nikdo z tábora názorově blízkého pětikoalici, leč odborový předák Josef Středula.