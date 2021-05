Definitivní verdikt Evropské komise, která v pátek pozdě v noci zveřejnila, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a jeho koncern Agrofert musí vrátit evropské dotace a na další nemá nárok, je jako rozsudek. Prostě platí a musí být vykonán.

Několik let trvající hra Andreje Babiše na schovávanou a oddalovanou, v které mu pomáhala ministerstva ovládaná členy jeho vlády, včera skončila. I když, jako u rozsudků, ještě existují jisté dodatečné opravné prostředky, je rozsudek Evropské komise nad Andrejem Babišem právoplatný a bude vykonán.

Za celou dobu neudělal premiér Babiš jakékoli vstřícné gesto, nepokusil se, byť způsoby jsou známé a existují, majetkově odstřihnout od svého holdingu Agrofert. A stále jen opakoval, že naplňuje český zákon o střetu zájmů.

Jenže to Evropské komisi, která je mimo jiné i strážcem peněz evropských daňových poplatníků, Babišův kolovrátek evidentně nestačil. Babiš je prostě jediným konečným přijemcem zisků z Agrofertu a proto je ve střetu zájmů. Neprávem získané dotace v řádů stovek miliónů korun pro Agrofert musí Česká republika vrátit. V případě, že Babiš bude nadále vládnout, je pak velmi nejisté, že je bude po Agrofertu vymáhat.

Jenže, než opozice spustí vítězný ryk, je třeba dodat i druhou část pravdy. Za to, že je Babiš z pohledu Unie v konfliktu zájmů, nemůže jen sám premiér, ale mohou za to politické strany, které „Lex Babiš“ připravily a ve sněmovně v roce 2017 přijaly. Tedy i strany dnešní opozice a ČSSD. Je to zákon špatný, příliš slabý, který Babišovi v ničem nezabránil, nedonutil premiérovi zcela se odstřihnout od svého podnikání, ani svých médií.

Připomeňme ale zároveň, že i proti této slabé podobě zákona o střetu zájmů, kterou Evropská komise svým verdiktem označila za nedostatečnou, Babiš protestoval jako proti „protiústavnímu kroku“ a poslanci ANO proti němu hlasovali.

Babišova ostuda je ostudou České republiky. Vracení dotací není problém Babiše, ale nás všech. A mizerný zákon, který nám až Evropská komise omlátila o hlavu a jasně řekla, že je špatný a lze ho obcházet, je český paskvil. Možná by proto, když teď Babiš nemá v parlamentu většinu a Senát je v rukou opozice, stálo za to zákon o střetu zájmů přitvrdit tak, aby už navždy v Česku zakotvil jasný řád. Že buď můžete podnikat a vlastnit koncerny jako Agrofert, nebo můžete být v klíčové politické funkci. A že obojí najednou, jako to podle auditu Evropské komise stále dělá Babiš, prostě nejde.

Nebyla by to pomsta Babišovi, ale ochrana české demokracie. Nejen před Babišem, ale i před všemi jemu podobnými.