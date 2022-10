Řádový den se blíží a začíná být živo. Miloše Zemana by vyznamenávání nebavilo, kdyby je neprovázely spory a hádky. Tentokrát však nejde o černou mikinu či kamarády. Jde o něco podstatného, o něco, co je jádrem neblahé historie dvacátého století.

Prezident hodlá udělit řád Josefu Mašínovi. Odbojáři, členovi skupiny tří králů, kteří zatápěli Němcům s bezpříkladnou odvahou v době okupace. Člověk by řekl, že ocenění mělo přijít dřív. Jenže dcera hrdiny, Zdena, odmítá medaili převzít.

Proč? Miloš Zeman nechce vyznamenat její bratry Ctirada a Josefa.I oni bojovali proti totalitnímu režimu. Jenže na začátku padesátých let. Nevraždili okupanty, ale představitele domácího režimu, který nenáviděli.

Člověk kontra příroda

A tady začíná spor. Řekněme, že by Josef starší omámil chloroformem esesáka a pak ho podřízl. Nikdo by neřekl ani popel. Když však něco takového udělá Josef mladší se zajatým zmateným esenbákem, už tu něco nehraje. Kdyby tři králové zabili německého účetního, který by vezl výplaty pro gestapáky, bylo by tleskáno. Když však zastřelili Josef Mašín a jeho spojenec Václav Švéda českého úředníka, aby získali peníze, divíme se. Ten člověk nikterak nemohl za Gottwalda, dělal svou práci.

Petr Pavel, zatím nejsilnější uchazeč o prezidentské křeslo po Miloši Zemanovi, se nechal slyšet, že by bratry Mašíny nevyznamenal. Vadí mu, že zabili bezbranného člověka. Generál ve výslužbě je však zároveň chytrý politik. Jeho výrok znamená: Já nejsem žádný jestřáb, citlivě naslouchám tomu, co si myslí většina veřejnosti.

Josef Mašín starší bude vyznamenán právem. Ze svých synů vychoval bojovníky. V šíleně těžké době se museli těžce rozhodovat. Riskovali vlastní život a brali si životy jiných. Není na prezidentech, aby teď rozhodovali jejich při. Moudřejší budeme za sto let.