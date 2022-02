Je to trochu divné trávení části večera, ale doba je divná. Na jedné z placených televizních služeb, které mám k dispozici, je možné sledovat televizní kanál Rossija 1. Vysílání státní ruské televize, nejdůležitějšího hlavního zdroje informací pro Rusy, často i jediného.

V devět hodin večer moskevského času, v sedm našeho, tam mají půlhodinovou zpravodajskou relaci. V mé televizní službě se dá pustit i ze záznamu. Z třiceti minut denně někdy skoro třetinu stráví ruští diváci se svým prezidentem. Před koncem roku Vladimir Putin třeba zařídil pro jednu bohem zapomenutou část Ruska přímý vlak do Moskvy.

Tento týden pak deset minut zpráv moudře rozmlouvals olympioniky. Často Putin hovoří u stolu s nějakým ministrem, který mu představuje, co všechno udělal a udělá. A Putin opět něco pochválí, něco nařídí. Ve čtvrtek pak bylo dlouhých deset minut o výročí ukončení blokády Leningradu, dnes Petrohradu. Putin i tam byl, položil květiny a tiše postál na hřbitově, kde leží pozůstatky půl milionu obětí blokády. Jednou z nich byl Putinův bratr. Takže to bylo, jak zdůraznila televize, hodně osobní.

Aniž bych chtěl srovnávat, říkám si, jak by asi vypadaly podobné televizní noviny poslední dny před přepadením Polska nacisty a posléze Sověty. Nebo před okupací Čech a Moravy. Zda by se z nich dalo vyčíst, jak to celé dopadne.

Protože, ačkoli znovu zdůrazňuji, že nikdo nechce dávat rovnítko mezi putinovský a hitlerovský režim, jedno mají společné: téměř zbožštění vůdce a jeho takřka neomezenou moc nad zemí. Nad válkou či mírem, nad během dějin.

Nyní, když přišla do Kremlu odpověď USA a NATO na nehorázné ruské požadavky ohledně nerozšiřování Aliance a faktického vyklizení té naší „postsovětské“ Evropy, Rusko i svět očekávají, co udělá, řekne, nařídí Putin. Ne co učiní ruská vláda, ruský parlament, ne ruští občané. Ale všemocný Putin.

Vše hovoří pro neválku

Reakce může být racionální. Putin se spokojí s tím, že se s ním USA a Západ zase začaly bavit, a on přitom nemusel ani vrátit Krym.

Nebo nebude, a on dá povel k zahájení války s Ukrajinou, se Západem se světem. Války, která bude stát plno mrtvých i na ruské straně. A která sebere obyčejným Rusům většinu velice skromného blahobytu, k němuž se za dvacet let Putinova panování dopracovali.

Vše hovoří pro neválku. Ale co když Putinovi rupne v kouli? Tak s tím v dnešním Rusku sotva kdo něco zmůže. A válka bude.