Ze sportovního hlediska je to smutný příběh, Novak Djokovič se mohl na Australian Open, prvním letošním grandslamovém turnaji, zapsat do tenisových dějin. Kdyby turnaj vyhrál, a vše vypadalo, že formu na to měl, mohl se stát v počtu titulů z tradiční čtyřky nejprestižnějších tenisových turnajů nejúspěšnějším tenistou všech dob. Jenže současná světová jednička si turnaj nezahraje, což je smutné a je to malá sportovní tragédie jak pro tento turnaj, tak pro světový tenis a jeho fanoušky.