Češi budou šéfovat Evropě! Těmito slovy se dá shrnout častá mediální zkratka úkolu, který českou vládu čeká ve druhé půli letošního roku. Je to sice velká zkratka, ale Česko má skutečně skvělou příležitost Evropě pomoci posunout se o kus dál.

Na čem se shodneme? A když ano, s kým?

Tentokrát snad vezmeme naše předsednictví opravdu vážně a pochopíme, že je v životním zájmu Česka pracovat na tom, aby Evropa fungovala společně. A tím skutečně myslím pracovat, nikoli vyhrožovat rádoby vtipnými slogany, jak to „Evropě osladíme“, jak se stalo během prvního českého předsednictví v roce 2009.

Zdroj: Deník

Úkolů, které budeme muset řešit, je hodně – energetická bezpečnost, obrana fyzická i kybernetická, obnova evropské ekonomiky po pandemii covidu a pomoc při rekonstrukci Ukrajiny, stejně jako připomínání, že některé hodnoty nejsou na prodej, i když si různí Orbánové a další Putinovi přisluhovači dlouho mysleli, že za levný plyn lze koupit vše…

V rychlém tempu

Role předsednické země je klíčová – rozhoduje o tom, jak rychle se jednotlivá témata projednávají, a hledá dohodu, která je pro všechny přijatelná. Práce bude spousta, ale máme dvě velké výhody. Především máme vládu, kterou naši partneři respektují a u níž vědí, že jí nejde jen o ochranu neoprávněných dotací na toustový chléb a řepku. Ale také máme velmi dobrý úřednický aparát, lidi, kteří se nenechali znechutit, ale naopak chtějí dokázat, že jako desátá největší země Evropské unie dokážeme udávat rychlé tempo i větším zemím.

Jemně perlivá voda jako příklad českých kompromisů

Není totiž pochyb o tom, že tempo českého předsednictví bude velmi rychlé. Od prvního dne budeme muset řešit především energetickou krizi, ostatně stejně jako v prvních týdnech našeho minulého předsednictví. Jenže tehdy jsme řešili hlavně to, jak přimět Putina, aby znovu otevřel plynové kohoutky, a za pár týdnů jsme se mohli znovu opájet drogou levného ruského plynu.

Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Dnes budeme řešit hlavně to, jak se závislosti na Rusku zbavit, jak konečně dotáhnout energetická propojení Evropy, jak zmodernizovat evropský průmysl a jak se naučit energií šetřit. Plyni ropu můžeme do Evropy dovézt i z jiných zemí, než je Rusko, můžeme budovat více jaderných reaktorů a pokrýt střechy fotovoltaickými panely, ale největší bezpečnost zajistí to, že energie budeme potřebovat méně než dnes.

Za silnější Evropu

Velkým tématem bude i posilování obrany a evropského obranného průmyslu, abychom byli co nejméně závislí na někom dalším, až budeme potřebovat bránit sami sebe nebo účinně pomoci někomu dalšímu, koho Rusko napadne. A součástí účinné evropské obrany musí být i obrana kybernetická, v čemž jsou mimochodem Češi na špičce a čímž mohou Evropu inspirovat.

Plyn už drahý zůstane

Témat je ještě spousta, ale pojďme si říct to nejdůležitější. Bude to sice spousta práce, ale máme šanci Evropu posunout dopředu. A je v životním zájmu Česka, aby bylo pevnou součástí silné Evropy, protože pak si na nás nikdo nedovolí.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.