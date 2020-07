Lidé odkládají spotřebu, nekupují zbytné věci, necestují. Spousta zaměstnanců je doma na překážkách, výběr daní bude zhruba o 220 miliard nižší. Vláda by v takové situaci měla obracet každou korunu, kterou vydá navíc. Ne proto, aby ji zadržela, ale aby ji poslala tam, kde má šanci se rozmnožit.

Zatím to ale vypadá, že Babišův kabinet se zadlužuje, aniž by o efektivitě rozpouštěných miliard přemýšlel. Přitom to byl ministr financí Andrej Babiš, který se zasadil o zřízení Národní rozpočtové rady, aby zvedala varovně prst, pokud by se ministři utrhli z řetězu. Její předsedkyně Eva Zamrazilová ve sněmovně varovala před zákonným uvolněním rozpočtových pravidel a odmítla i schválení deficitu ve výši 500 miliard. Podle expertů jsou „české veřejné finance při stávajícím nastavení daňových a výdajových politik dlouhodobě neudržitelné“.

K prolomení dluhové brzdy může podle rady dojít v roce 2043. To není zdaleka tak vzdálená budoucnost, jak by se mohlo zdát. Poslanci budou letošní schodek schvalovat 8. července. Měli by se postarat, aby půjčené peníze putovaly správným směrem a nyní narozené děti byly zadluženy jen v nezbytně nutné míře.