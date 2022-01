Rekord. Mají ho na kontě čeští poslancia ministři. Ve Sněmovně při jednání o vyslovení důvěry vládě Petra Fialy řečnili třiadvacet hodin. Budí to údiv, úsměv i pohoršení. K tomu ale není důvod.

Pětikoalice má většinu 108 hlasů, tudíž od počátku bylo zřejmé, že získá, pro co si přišla. Opozice věděla totéž. Mohli za ni vystoupit jen lídr ANO Andrej Babiš a SPD Tomio Okamura. Tak to ale nefunguje. Poslanci obou uskupení potřebovali načechrat peříčka a ukázat, že nové vládní garnituře nedají nic zadarmo. Jejich noční slovní exhibice přitom poslouchali jen ministři, ale raději se nepídím, co všechno na svých noteboocích a mobilech během těch dlouhých hodin sledovali.

Babišovci tvrdili, že zemi předávají ve skvělém stavu jako nevěstu bez poskvrnky, o niž se ženiši perou, neb je žádoucí, bohatá a perspektivní. Vládní ekipa ji ale vnímá jako starou pannu, jež za moc nestojí, ale když na ní zapracují, může být ještě k světu. Dokonce patřit mezi deset nejskvělejších dam. No a okamurovci míní, že jde o poznamenanou osobu, kterou ti i oni prodali do bruselského hambince a slušný pracovitý bílý muž by si od ní nevzal ani sklenku vody.

Danajské dary

Legrační na tom je, že Fiala i Babiš vědí, jak to ve skutečnosti je. Česká republika byla do covidu kvetoucím státem, jehož správci ovšem rozhazovali, kde se mělo (platy, penze, zdravotnictví, dopravní infrastruktura) i nemělo (přebujelé státní agendy, předvolební dárečky). A hlavně ne tam, kde to bylo žádoucí (kompletní digitalizace, důchodová reforma, bytová otázka, zelená transformace).

Pětikoalice nyní ujišťuje, že ví, co udělat, aby poměry mezi jednotlivými položkami změnila a zvládla přitom i covid.

Oba politici vědí, že by měli hledat společného jmenovatele v zahraniční politice. V tomto směru je první pozitivní vlaštovkou jejich schůzka v souvislosti s návštěvou šéfa Evropské rady Charlese Michela. Nepochybuji, že v zájmu republiky najdou řeč i v rámci českého předsednictví EU. To mimochodem narýsuje nepřekročitelnou čáru mezi ANO a SPD.

Chleba se začne lámat na dvou tématech. Babišova skvadra bude akcentovat sociální záležitosti,v nichž pravicová vláda bruslí na tenkém ledě. A druhým je Green Deal. Andrej Babiš bude populisticky házet písek do transformace na bezuhlíkovou ekonomiku. Je velká otázka, jak si s tím Petr Fiala a spol. poradí. Když podlehne, nebude ČR nejen mezi deseti top státy, ale ani mezi první padesátkou.