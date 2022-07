Po karavanech se doslova práší. Každý třetí Čech si totiž vysnil svou dovolenou v obytném voze, jenž mu dá něco, co žádný čtyřhvězdičkový hotel ani penzion nedokáže – naprostou svobodu, nezávislost i velkou míru soukromí. Jen si to představte, ráno se probudíte v bezprostřední blízkosti panenské přírody uprostřed šumavských lesů a večer pro změnu zase usínáte za zvuku šumějícího moře na severu Chorvatska. Ta svoboda volby, to je to, co je na karavaningu tak krásné.