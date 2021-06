Hlasy Deníku.Zdroj: DeníkUž za necelé čtyři měsíce nás čekají volby do Poslanecké sněmovny a prázdniny navíc doslova buší na dveře. Reálně tak hrozí, že se do konce volebního období mnoho zákonů nestihne projednat a takzvaně spadnou pod stůl.

Chci ale pevně věřit, že to nebude případ dlouho očekávané novely energetického zákona, jež si za hlavní cíl klade definitivně zatočit s energetickými šmejdy.

Pro novelu, kterou by měli poslanci schvalovat ve třetím čtení tento týden, přitom není za pět minut dvanáct, ale spíše už dost po dvanácté. Normu kromě poslanců totiž musí ještě posoudit senátoři, a proto je při dodržení standardních postupů nadcházející schůze jednou z posledních, ne-li úplně poslední šancí, jak vše stihnout, pokud by Senát novelu vrátil zpět do Poslanecké sněmovny.

Jakkoli nechci malovat energočerta na zeď, na neschválení této novely by doplatili všichni spotřebitelé. Jediným vítězem by se stali energošmejdi, kteří by mohli otevřít to nejdražší šampaňské. Neúspěch novely v Poslanecké sněmovně by totiž znamenal, že by dostali na své podvody, vydírání a další nekalé praktiky minimálně dva roky navíc, než by novela znovu prošla legislativním procesem v nové Poslanecké sněmovně. Nemusíme vůbec pochybovat o tom, jak by tento čas využili.

Stačí se podívat na statistiky Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který jen loni přijal 19 192 podání od spotřebitelů. To je sice o 1 067 méně v porovnání s předchozím rokem, ale za tímto poklesem nehledejme kultivaci trhu, nýbrž vliv koronavirové pandemie, jež během nouzového stavu omezila možnosti podomního prodeje. Podíl stížností na energetické aukce a nepoctivé zprostředkovatele naopak stále roste a loni tvořil až polovinu všech podání. Stejně alarmující jsou čísla České obchodní inspekce (ČOI). Z 39 loni provedených kontrol prodeje energií bylo ve 34 případech zjištěno porušení právních předpisů. O rok dříve bylo z 52 provedených kontrol zjištěno porušení zákona ve 49 z nich.

Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

To vše je přitom pouhou špičkou ledovce. Jsou zde jistě další desetitisíce, možná statisíce spotřebitelů, kteří se hrubého nátlaku a hrozeb soudy a exekucemi jednoduše zalekli, a proto raději zaplatili. Jedná se přitom převážně o seniory a další zranitelné skupiny obyvatel, kteří mnohdy ani netuší, jakým způsobem se proti energošmejdům bránit. Ti se tak cítí zcela beztrestně. Dokud zákon pod tvrdou sankcí nezakáže ty nejčastější nekalé praktiky a dokud tu nebude povinný registr, který novela zavádí, nebude mít ERÚ ani tu pověstnou hůl, aby s ní šmejdy mohl pořádně přetáhnout přes záda.

O tom, jak výnosné je pro energošmejdy okrádat naše babičky a dědečky, svědčí ještě jeden znepokojivý trend. Za posledních několik let se průměrná výše smluvních sankcí za ukončení smlouvy na dobu určitou za jedno odběrné místo vyšplhala na zhruba osm tisíc korun. Výjimečné však nejsou ani sankce v řádech desítek tisíc korun. Celkem by si tak za dva roky, které by šmejdi dostali k dobru, mohli přijít od poškozených klidně až na půl miliardy korun jen na těchto drsných pokutách.

Chci proto apelovat na všechny poslance a senátory, aby si uvědomili potřebnost novely energetického zákona, a i přes šibeniční termín vše dotáhli do úspěšného konce. Nenechte šmejdy vyhrát. Jejich obětí se klidně může stát i někdo z vašich blízkých.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.