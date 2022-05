Evropská unie zase zavřela oči. Maďarské volby podle pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě totiž nebyly férové. Přeloženo – opozice v nich měla daleko menší šanci porazit už dvanáct let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána, než by tomu bylo v plně demokratických podmínkách.

Maďarští voliči stále měli možnost volit vedle Fideszu i několik opozičních stran, při samotném sčítání hlasů nedošlo k zásadním podvodům. Ale opoziční strany neměly ani trochu srovnatelný přístup do médií, kde Fidesz ovládá nejen státní televizi a rozhlas, ale i velkou většinu tisku a zpravodajských portálů.

Chcete jiné školství? Poslouchejte děti a experty

I když, jak mi řekla před časem jedna západní diplomatka v Budapešti, sami Maďaři nemají pocit, že by neměli na výběr, férovost maďarských voleb je už tak ohnutá, že už prostě demokratické nejsou.

Maďarská liberální opoziční strana Momentum se na to rozhodla upozornit bojkotem ustavujícího zasedání parlamentu ze strany svých poslanců. Je to ale výkřik do tmy. Pokud bude EU výsledky takových „voleb“ uznávat, i když Brusel ví, jak nečestné byly, bude to špatně nejen pro Maďarsko, ale i pro celou Unii, kterou to bude ničit jako pomalu zabíjející jed.